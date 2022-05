Serie B, Cittadella: Simone Branca vince la 5° edizione del Giocatore Granata dell’Anno – Bragagnolo Argenti

Come riportato dal sito ufficiale del Cittadella, il 5° Premio Giocatore Granata dell’Anno – Bragagnolo Argenti va a Simone Branca, che riceverà la preziosa Targa d’Argento con una breve cerimonia nei prossimi giorni.

Nella prima edizione vittoria di Manuel Iori, l’anno successivo è stato il momento di Alberto Paleari seguito da bomber Davide Diaw, nella scorsa edizione riconoscimento a Federico Proia.

Per Simone Branca 28 presenze e 2 centri in campionato, mentre sono 143 i caps totali con la maglia granata per un giocatore ormai simbolo di Cittadella.

Il Premio, con il patrocinio comunale dell’assessorato allo sport e in collaborazione AS Cittadella, a cura di Pierluigi Basso e Lamberto Tellatin del Coordinamento CCCG, è sorto in sintonia con il marchio “Bragagnolo Argenti” di Laghi di Cittadella e del socio Vittorio Giuriati (Presidente AS San Martino Lupe Basket) e va a premiare il giocatore granata che maggiormente si è distinto durante la stagione.