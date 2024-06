Cittadella, Tronchin: «Parlato a lungo con Marchetti, mi sento pronto per la B. Pittarello spero rimanga»

Chi l'ha detto che i giovani maturi non esistono più? Prendete Simone Tronchin, 22 anni il prossimo 17 ottobre, di Montebelluna. Professione centrocampista a tutto campo e una carriera interamente sviluppatasi sull'A4 tra il trevigiano, Vicenza, Verona e tra poche settimane. Niente di strano per un ragazzo che a 17 anni scarsi dominava in mezzo al campo in Serie D a Montebelluna, salvo spiccare il volo presto verso il calcio dei pro. Il debutto da nemmeno diciottenne per pochi minuti in B nel 2020-2021 con il Vicenza e poi più di 80 presenze in 3 stagioni tra l'erasmus veronese alla Virtus e poi nuovamente la pressante casa vicentina dove partita dopo partita ha conquistato la fiducia prima di Vecchi e poi dell'intero tifo biancorosso. Ora il grande salto a Cittadella, non prima di qualche giorno a Fuerteventura dove si trova in vacanza con la ragazza. Niente surf per lui, come consiglierebbero i meravigliosi spot di Lobos, Cotillo o Hierro, ma solo del sano relax per ricaricare le pile dopo una stagione infinita terminata solo lo scorso 9 giugno a Massa Carrara con la sconfitta finale ai playoff di C. Ora Simone Tronchin, il secondo acquisto di questa sessione estiva del Cittadella, ha un solo obiettivo: farsi trovare pronto al raduno di metà luglio agli ordini di Gorini e imporsi anche in cadetteria: «Il direttore Marchetti mi ha sempre parlato bene della società, della squadra e dell'ambiente», riconosce il mediano trevigiano. «Mi seguiva da tanti anni ed ha sempre avuto stima di me. Per un giovane come me, Cittadella è un ottimo inizio e non vedo l'ora di iniziare».

La tua carriera si sta sviluppando tutta sull'A4: Treviso, Vicenza, Verona, nuovamente Vicenza, ora Cittadella. «Sono molto contento di quello che sto facendo e speriamo di continuare così. In Veneto mi trovo molto bene e Cittadella è una realtà molto importante. Spero di sfruttarla nel migliore dei modi».

Marchetti stravede per te e ti immagina in ogni ruolo in mezzo al campo. In quale posizione ti senti più performante? «In questi anni ho giocato spesso in un centrocampo a 2, soprattutto sul centro destra, ma posso fare la mezzala come il mediano puro. Il contrasto, i duelli, la corsa e gli inserimenti sono i mie punti di forza. Devo migliorare in fase di impostazione, magari acquisendo maggiore consapevolezza. Serve il lavoro, ma sono contento».

Facile essere contenti con più di 80 presenze in C a quasi 22 anni e dopo una stagione importante a Vicenza. «All'inizio la stagione era partita male tanto a livello di squadra, quanto personale. Con l'arrivo di Vecchi dopo 2-3 partita ho iniziato a giocare sempre di più, tutti mi hanno dato fiducia ed abbiamo fatto una bella scalata sino alla finale playoff. Sento di avere fatto abbastanza bene, anche se mi dispiace avere perso la finale playoff contro la Carrarese. Alla Virtus Verona, dopo una stagione ad osservare gli altri, Gigi Fresco era innamorato calcisticamente di me e non mi toglieva mai. Quando uno ti dona tanta fiducia, ovviamente dai sempre qualcosa di più».

Già sentito Gorini? «Non ancora, ma ho parlato a lungo con il direttore Marchetti».

Ci puoi dire cosa ti ha detto? «Ha usato parole molto belle, ma preferisco tenerle per me. Non le ho detto nemmeno alla mia famiglia...»

Hai recuperato dall'infortunio subito nel ritorno dei playoff contro il Padova? «Sono ancora in fase di recupero, per la finale contro la Carrarese avevo stretto un po' i denti».

Corsa, inserimenti, voglia di duellare e capacità di stringere i denti quando serve. Sei atterrato nel pianeta giusto a Cittadella. Cosa ti aspetti da quest'avventura? «Farò di tutto per essere all'altezza di questa categoria, sperando sia una bella annata per la squadra e a livello personale. La salvezza è prioritaria, poi quel che arriverà in più, tanto di guadagnato».

Quando parli a livello personale, intendi anche qualche gol in più? «Assolutamente. L'anno scorso più di qualche gol me lo sono mangiato, segnando solo in Coppa Italia. Con la Virtus Verona ne ho segnato 3 in due anni, spero di migliorare in questo ambito. Arrivare a 4-5 gol...non sarià male! »

Che Serie B ti aspetti? «Mi aspetto una B con tante squadre forti e strutturate. Sicuramente più qualità e fisicità rispetto alla C, ma penso di essere pronto».

Hai già condiviso lo spogliatoio con qualche tuo futuro compagno? «Con Pittarello alla Virtus Verona e spero rimanga. Con altri ho giocato contro in C»

Hai dei modelli tra i grandi di questo gioco a cui ti ispiri? «Calhanoglu e Barella. Quando li guardo penso "fanno un altro sport, troppo forti"».

Alla luce di quanto si è visto contro la Spagna agli Europei, con i giovanissimi Yamal, Pedri, Nico Williams che hanno messo a ferro e fuoco la difesa italiana, non pensi che in Italia ci sia poca fiducia nei giovani italiani? «Con i giovani italiani bisogna non avere paura di farli giocare. Prendete Calafiori: ha giocato ed è riuscito a dimostrare il suo valore nel momento in cui ha trovato nel Basilea e Thiago Motta a Bologna la fiducia giusta».

Tu in questo senso, sei sempre riuscito ad importi. Tanto alla Virtus Verona, come a Vicenza. «L'importante è sempre la guida giusta. Vecchi, ad esempio, è un allenatore che ha sempre fatto giocare 3-4 ragazzi nelle sue squadre. Tanto Feralpisalò, quanto al Vicenza, ma anche Gorini con Cassano, Amatucci o Rizza è un allenatore che ha fiducia in noi giovani»

Sei già alla ricerca della casa a Cittadella? «Penso vivrò a Montebelluna perché dista mezzoretta di macchina dal Tombolato. Sarò tutto casa e campo, proprio come a Vicenza».