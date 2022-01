Serie B, Cittadella: la situazione del Cosenza in vista della 19°giornata

Sono tante le incognite in casa calabrese in vista della gara di Cittadella di sabato 15 gennaio alle ore 14:00 allo Stadio Tombolato. Da una parte le ventuno positività al Covid, dall'altra un mercato in grande evoluzione. Intanto i rossoblù, come riportato sul sito ufficiale della squadra calabrese, "si sono ritrovati oggi al 'San Vitino – Delmorgine' per riprendere la preparazione. Nel programma di giornata attivazione in circuito di mobilità, blocchi di potenza aerobica, esercitazioni sul possesso palla su porzione di campo ridotta e lavori tecnico – tattici. Domani doppia sessione. Lavoro personalizzato per i calciatori Mauro Vigorito e Sauli Väisänen, che proseguono nel loro programma di recupero."

Già, i recuperi son la vera incognita. Sono ben 13 i giocatori che hanno contratto l'infenzione da SARS-CoV2 e nell'ultimo allenamento a porte aperte, mister Occhiuzzi aveva a disposizione veramente pochi giocatori. E servono a poco gli accordi raggiunti per Hristov dello Spezia e Liotti dalla Reggina non diventano ufficiali. Per il ligure, l'attesa è inerente al passaporto per completare le pratiche, mentre il secondo raggiungerà gli uomini di Occhiuzzi appena le burocrazie del transfer saranno definite. Serve ancora qualcosa in attacco dal punto di vista numerica e qualitativo, ma non c'è nulla all'orizzonte.

Forse è prematuro fare discorsi di formazione, ma di sicuro c'è da capire due situazioni: Rigione e Vaisanen. L'ex Chievo sta cercando di risolvere fastidio muscolari ed Occhiuzzi spera fortemente di averlo a disposizione, mentre gli ultimi controlli di Vaisanen hanno dato esiti positivi. Il recupero prosegue al meglio, anche se vederlo in campo con il Cittadella è quantomeno prematuro. Buone notizie almeno dal lato Situm, con il croato pienamente aggregato in gruppo.