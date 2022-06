Serie B, Cittadella: la situazione dei granata tra mercato e rinnovi

In attesa di capire cosa succederà con i rinnovi di Kastrati, Maniero, Benedetti, Beretta e sul riscatto dalla Reggina di Karim Laribi, il Cittadella continua a lavorare a fari spenti sul mercato. Praticamente definito l'accordo con Carlos Embalo. Contratto biennale per l'ex punta esterna del Brescia, tra le altre, reduce da un paio di anni in giro per l'Europa, non ultima l'esperienza all'Eupen nella Jupiler League Belga. Per il classe 1994 la grande occasione di dimostrare il suo valore in serie B.

Sempre in entrata si vocifera di un interessamento per Niccolò Corrado, terzino sinistro di proprietà dell'Inter, in prestito in Serie C alla Feralpi Salò. Per il classe 2000, 42 presenze con la squadra di mister Vecchi, un gol e sei assist, con un ruolo da protagonista nella cavalcata playoff dei lombardi, chiusa solo in semifinale contro il Palermo. Potrebbe essere lui l'erede di Benedetti? In attesa di sviluppi, c'è da segnalare le tante richieste piovute sulla scrivania del dg Marchetti per Mirko Antonucci. Sul talento classe 1999 ci sono i radar attivi di Cremonese ed Empoli in A, mentre in serie cadetta è forte l'interessamento di Parma e Ternana, che vedono nell'ex romanista il tassello ideale per il proprio attacco.