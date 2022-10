Serie B, Cittadella-Spal: De Rossi è il nuovo allenatore dei ferraresi, sabato debutta al Tombolato

Il primo allenamento nel pomeriggio, poco prima l'ufficialità. Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. Niente gara dell'ex per mister Roberto Venturato, fino a sabato scorso allenatore dei ferraresi. Fatale per lui la sconfitta contro il Frosinone allo Stirpe.

Ora per mister Gorini il prossimo rivale di sabato 15 al Tombolato alle ore 14:00 per la nona giornata è un autentico mistero dal punto di vista tattico. Di certo De Rossi avrà uno staff nutrito con sè: il vice sarà Carlo Cornacchia, esperta figura negli ultimi anni al fianco di Claudio Ranieri. Il tecnico dei portieri sarà Antonio Chimenti, storico portiere tra le altre di Salernitana, Roma, Lecce, Juventus, Cagliari ed Udinese, mentre come preparatore atletico c'è Marcos Alvarez. Collaboratori ecco Guillermo Giacomazzi, altro ex Lecce, e l'amico fraterno di Daniele De Rossi, Emanuele Mancini, suo ex sodale ai tempi della Primavera giallorossa. Match analyst, a completare il team derossiano, Simone Contran: dalla Nazionale Azzurra alle strisce biancoazzurre della Spal.