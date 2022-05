Serie B, Cittadella: Stefano Marchetti "La salvezza sarà sempre il nostro primo obiettivo"

Con la solita lucidità, competenza e verve, Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, analizza la stagione del Cittadella alla festa finale della squadra. Ecco le sue parole:

"Anche la continuità di tutto l'ambiente e della società è un bel segnale per il futuro. Anche quest'anno abbiamo ottenuto qualcosa di importante e non scontato. Mi rende orgoglioso il fatto che in questa stagione, con un quoziente di difficoltà molto alto, siamo sempre stati lì. Abbiamo avuto incidenti di percorso di vario genere. Sono mancate le due punte titolari, abbiamo cambiato in corsa il reparto offensivo, ma nonostante le difficoltà che abbiamo avuto abbiamo onorato la stagione fino in fondo, anche a salvezza ampiamente ottenuta. Sempre con impegno e senza mollare. Come i nostri valori insegnano da sempre. I bilanci in ordine sono importantissimi. Noi non dobbiamo perdere la nostra identità, perché siamo questi. Fare il passo più lungo della gamba, non è nel nostro DNA. Gli obiettivi all'interno del mondo Cittadella sono i più svariati. Da quello sportivo, a quello economico, passando per quello di valorizzazione dei giovani dove dobbiamo riuscire sempre a rigenerare la rosa dopo aver venduto i migliori tasselli. Ridurre la bontà del lavoro del Cittadella se arriva o meno nei playoff è riduttivo. Il prossimo anno mantenere la categoria è l'obiettivo più importante. Non è banale fare la B dopo tanti anni, è straordinario. Farla come lo facciamo noi è unico e non facile. Se poi, come è successo, facciamo di più, tanto di guadagnato. La Serie A sarebbe leggenda per noi, ma stiamo già facendo tantissimo, e la continuità che stiamo dando è già qualcosa di leggendario. Abbiamo visto quante piazze anche importanti sono sparite in questi anni. La salvezza sarà sempre il nostro primo obiettivo.”