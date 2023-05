Serie B, Cittadella: Stefano Marchetti «Questa salvezza è una vera impresa»

È un fiume in piena Stefano Marchetti dopo la salvezza del Cittadella. «Questa stagione mi ha insegnato tantissimo. Lo dicevo ai miei uomini prima della gara con il Como. Nonostante gli anni che ho, e anche l’esperienza, un’annata così è stata difficile e sofferta. Mi ha fatto capire più cose anche nel modo di ragionare. La felicità che provo in questi giorni è in proporzione alla sofferenza provata in questi mesi. Soprattutto in questo ultimo mese. Uno vede la partita ma dietro c’è un lavoro piscologico devastante, notti insonni, ma è talmente bello essere qui a festeggiare con voi la salvezza. Forse sto invecchiando, ma è un'emozione straordinaria. Ho imparato ancora di più cos’è il Cittadella, qualcosa di unico, di inspiegabile. Nei momenti di difficoltà questa squadra tira fuori qualcosa che non sappiamo di avere. C’è una persona a cui vorrei dedicare questa salvezza. È un uomo a cui voglio bene e stimo molto. Si tratta di Andrea Pierobon, credo che lui sia la persona che merita questa serie B più di tutti».

Tanti momenti difficili in stagione, ma sempre fiducia in Gorini, scelta che ha ripagato alla fine dei conti. «Perché ho tenuto Gorini a dicembre? Io sono un istintivo, penso tanto, ma poi le decisioni le prendo in un secondo. Non ho mai esonerato un allenatore, ma a ragion veduta e perchè ci credevo. Gorini è preparato ed ha il Cittadella dentro. Ha uno staff di primo ordine, persone che lavorano da sempre con me. Non vedevo il motivo per esonerarlo, soprattutto perchè ho la tendenza a non dare mai la colpa a uno solo, mi sembra un po’ riduttivo. La squadra ha sempre seguito il mister, non ho mai avuto dubbi. Metto sempre in preventivo le difficoltà. Penso sempre che il Cittadella abbia il dovere di fare il massimo, ma non so mai quale siano le incognite. Questo gruppo ha dimostrato di essere forte, ci si mette un secondo a perdere la testa, ma non l’abbiamo mai persa, e siamo riusciti a trovare la strada. Non avevo la certezza che ci saremmo salvati, ma ci ho sempre creduto, anche quando nessuno lo fa. Questa è un’impresa, è una cosa straordinaria. Vincere quando va tutto bene è più facile di venire fuori dalle situazioni difficili. Cavalcare l’onda quando le cose vanno bene è molto più semplice. Per me è come aver vinto il campionato. Mantenere la Serie B non è scontato ed un'annata simile fa bene alla piazza perché ci porta con i piedi per terra e ti fa capire che dobbiamo sudare ogni giorno per restare a questi livelli. Ci sono stati momenti in cui potevamo perdere la strada, ma siamo stati bravi a mantenerla, battezzando le partite giuste e facendole da grande squadra, vedi Bari, Benevento, Südtirol».

«Contro il Como abbiamo giocato con il solo Del Fabro sano al centro della difesa. Pavan non aveva fatto un allenamento in settimana e l'abbiamo recuperato per miracolo, ma prima di ogni gara avviene una magia: mi autoconvinco che i miei giocatori sono i più forti. Questa energia credo di essere in grado di trasmetterla e poi le cose succedono. Probabilmente su questa salvezza ho sempre visto la luce. Se fossimo stati più continui, ci saremmo salvati prima, ma non è semplice. Questa squadra aveva tutto per salvarsi e l'ha dimostrato. Noi siamo questi, non possiamo permetterci i giocatori di grandi nomi. Abbiamo il nostro modo di ragionare, questo è, non lo possiamo cambiare. Scoprire i giocatori, lanciarli, falli crescere, anche questa è una vittoria».