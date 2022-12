Serie B, Cittadella: Stefano Marchetti "Abbiamo regalato tre gol, Bari forte e solido"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti al termine della sconfitta contro il Bari ha analizzato il momento della squadra: “Abbiamo fatto una buona gara, ma negli episodi abbiamo regalato tre gol, facendo errori pacchiani, che non devono esistere in Serie B. Come prestazione abbiamo dato continuità a Genova, come risultato, se fai errori simili, no. Non dovevamo compromettere la partita con determinati episodi. Ce la siamo anche giocata, maggiormente nel primo tempo, ma abbiamo regalato due gol. Il Bari ha dimostrato di essere una squadra forte e solida, ma le cavolate le abbiamo fatto noi. Benevento è importante come tante altre partite. Cercheremo di crescere, anche se Tounkara e Magrassi si sono infortunati e la situazione non è bellissima in avanti. Non piangiamoci addosso, credo che con quelli che abbiamo dobbiamo andare a fare bene ovunque. Dobbiamo archiviare questa partita, consci che manca qualcosa. Quando facciamo errori grossi, a certi livelli, perdiamo, perché è difficile tenere la gara aperta. Ho visto un Cittadella vivo, ma per vincere queste gare serve essere completi. Col senno di poi si possono dire tante cose, ma io non criticherò mai la scelta di un mio allenatore se ha messo Tizio o Caio in campo. Le scelte vengono ponderate a lungo, una volta che sono state fatte sono tali e chi scende in campo in quel momento è il migliore possibile. C’erano alcuni giocatori affaticati, sono stati lasciati a riposo per questo. Branca regista? Per me è stato il migliore in campo. Poi è chiaro che abbiamo perso, quindi si dicono certe cose, fa parte del gioco."