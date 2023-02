Serie B, Cittadella: Stefano Marchetti "Asencio resta qui"

Porte girevoli a Cittadella in questo mercato invernale, come riconosce il direttore generale Stefano Marchetti. Cinque nuovi arrivi, quattro partenze, Asencio rimasto sotto le mura, al pari di Felicioli. Queste le parole del dirigente granata, anche sulla situazione di Santiago Visentin:



"Felicioli doveva andare al Monopoli, ma poi è saltato il trasferimento. Asencio resta qui, nelle ultime ore non c’è stata alcuna trattativa e, in generale, è stata una chiusura tranquilla dal punto di vista del mercato. Sono arrivati cinque giocatori, un cambiamento interessante, ma sarà il campo a esprimere le sue sentenze. Per quanto riguarda la posizione di Visentin ci confronteremo col presidente Gabrielli e decideremo cosa fare nei prossimi giorni."