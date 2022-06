Serie B, Cittadella: Stefano Marchetti "Sono molto contento di aver preso Asencio ed Embalo"

Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato al Mattino di Padova sui nuovi acquisti del Cittadella Raul Asencio e Carlos Embalo, ma anche sui prossimi rinnovi:

"Sono molto contento, averli presi già adesso mi dà serenità. Abbiamo cercato di anticipare la concorrenza, come proviamo a fare spesso. È vero, per mille motivi non ci saremmo arrivati anni fa. Oggi, invece, i tempi sono maturi. Che giocatori sono? Intanto va detto che dovrebbero integrarsi perfettamente. Asencio è una prima punta fisica e tecnica, che spero possa trovare da noi le condizioni ideali per esprimere tutto il potenziale che già ha fatto vedere in passato. Embalo è rapido e attacca la profondità, è bravo nell’uno contro uno e sa calciare le punizioni. Mettendo nel conto anche gli altri attaccanti in rosa, ho la convinzione che il reparto sia valido, fermo restando che il prossimo campionato, più che una Serie B sarà una seconda A. Asencio una testa calda? Io non do più peso a queste voci. Ho visto giocatori che avevano la fama di “perfettini” comportarsi male e altri che avevano una brutta nomea, ma che, al contrario, si sono comportati bene. Non giudico per sentito dire.La settimana prossima faremo quello che dobbiamo fare, non credo ci siano problemi per i rinnovi. Benedetti? Personalmente non ho ricevuto richieste, se mi chiamerà qualcuno risponderò."