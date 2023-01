Serie B, Cittadella: Stefano Marchetti "Ci saranno ingressi e uscite in tutti i reparti"

Dieci giorni di calciomercato e già tre acquisti definiti. Non si può dire che il direttore generale Stefani Marchetti sia rimasto con le mani in mano in questo periodo. Obiettivo? Fornire tutti gli strumenti necessari a mister Gorini per iniziare l'operazione risalita in classifica. Queste le dichiarazioni del direttore generale granata: "Maistrello? La trattativa è nata un po’ di tempo fa, l’abbiamo chiusa la scorsa settimana e concretizzata con le firme in mattinata: è un elemento forte fisicamente e che ha anche buona tecnica, ritengo possa offrire un contributo importante, integrandosi bene nel nostro modo di giocare. Come succede spesso con i calciatori che portiamo al Cittadella, qui farà la sua prima esperienza in B, ma ritengo sia uno stimolo in più per lui: lo vedo determinato e con l’ambizione di misurarsi con una categoria nuova. Ci saranno altri ingressi, in tutti i reparti: ci sono trattative aperte, e qualcuno per forza dovrà andar via o sarà messo fuori lista. Non credo che ci saranno operazioni a brevissimo, ma il mercato può sbloccarsi da un secondo all’altro. Tounkara? Potrebbe essere destinato a partire, ma non è detto che sia l’unico."