Serie B, Cittadella: Stefano Marchetti "In questo momento contano i punti e la concretezza"

E alla fine, dal doppio turno casalingo consecutivo contro Palermo e Perugia, il Cittadella raccoglie un punto e torna molto vicino alla zona playout. Di certo non un bel modo di trascorrere la sosta per gli uomini di Gorini, ma Stefano Marchetti fa subito il pompiere, in vista di un rush finale di stagione che si preannuncia incandescente. Queste le dichiarazioni del direttore generale granata:

Sabato storto per la squadra di Gorini. Una giornata nata male con l'occasione all'inizio per fare gol. Gara molto equilibrata, negli episodi è stato più bravo il Perugia.

Prestazione di non buon livello contro il Perugia. Con questo equilibrio non è facile vedere belle partite. Per me è stata una gara equilibrata, noi non abbiamo sfruttato le occasioni create. Questa è l'unica lettura che mi sento di dare. È stato un match in cui si è giocato poco e gli episodi fanno la differenza.

L'occasione sciupata da Carriero lo spartiacque della sfida. Non lo so se la sfida cambiava o meno. Di certo è meglio passare in vantaggio che non farlo. Chissà se la sfida sarebbe stata diversa, ma oramai non conta nulla.

Neli spogliatoi post gara l'atmosfera che si respirava. Non c'è stato nessun cazziatone, non funziona così. A volte possono servire, altre volte no. È il momento di riflettere e non di parlare, cercando di ritrovare i risultati.

Molti singoli sottotono. Qualche giocatore in realtà, non molti. Negli episodi il Perugia è stato più bravo, poi non ho visto una differenza abissale.

Ancora una volta salto di qualità rimandato. Può essere, ma al tempo stesso tutte le volte che siamo andati in difficoltà abbiamo reagito. Nel calcio ci stanno i momenti belli e brutti. Ora è un momento difficile e cercheremo di viverlo al meglio portando a casa la salvezza il prima possibile.

Servono i punti in trasferta. Resuscitare subito? Ci sono otto partite da qui alla fine e saranno tutte importanti. Dovremo lottare fino all'ultima giornata. Le parole le porta via il vento, ora dobbiamo ritrovare in primis i risultati. Le prestazioni, in questo momento, lasciano il tempo che trovano. Preferirei vincere giocando male, piuttosto che giocare bene e perdere. Siamo in un momento del campionato in cui contano i punti, la concretezza. Io penso sempre che se si gioca bene ci siano più possibilità di vincere, ma in questo momento ci sono partite in cui l'avversario non ti fa giocare. Siamo ad alti livelli, il Perugia è forte, nonostante una classifica come la nostra. Hanno investito tanto, hanno giocatori forti, quindi poteva succedere di tutto.

DNA Cittadella mancato contro il Perugia. Se leggiamo solo il risultato, ti dico di si, ma nel primo tempo la gara è stata approcciata bene. Abbiamo sbagliato un gol clamoroso, la partita resta in equilibrio e poi prendi due gol in due minuti e la gara finisce. Non mi sembra che nessuna delle due squadre abbia giocato bene o fatto sfracelli. Abbiamo provato a continuare a giocare, ma loro si sono chiusi bene. Il carattere a volte lo determina un episodio o gli spazi a disposizione. Se fai gol ti gasi, se non lo fai diventa tutto più complicato.

Luperini da doppio giallo. L'arbitro lo guardo poco in questo momento. Non voglio dare alibi alla squadra e trovare delle scuse che non mi piacciono. Faccio i complimenti al Perugia ed accetto quanto ha deciso il direttore di gara. Da qui alla fine vedremo tante gare poco spettacolari, sempre più dure e tattiche, decise da una mischia, da un piazzato, da un gol trovato 'così'. Sarà una guerra sportiva. Dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte, in questo dobbiamo sicuramente migliorare.

Un buon approccio di Asencio subentrando a gara in corso. È un giocatore importante e mi auguro possa proseguire così. Dipende tanto da lui. Deve ritrovare condizione fisica e soprattutto convinzione in quello che fa. Spero possa darci una grande mano a conquistare la salvezza. C'è bisogno di tutti e lui ha doti che possono fare la differenza.