Serie B, Cittadella: Stefano Marchetti "Operazione Embalo a buon punto, dovrebbe arrivare"

Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato al Mattino di Padova sulle situazioni di mercato in entrata e in uscita in casa granata:

"L’operazione Embalo è a buon punto, dovrebbe arrivare. Okwonkwo è Okwonkwo ed Embalo ed Embalo. È un attaccante tecnico e veloce, forte nell’uno contro uno, ma non mi piace fare questi confronti, anche perché non è detto che in attacco resti il solo arrivo. Quel che posso dire è che ha caratteristiche adatte al nostro tipo di gioco e che sono molto contento che possa arrivare. Ha l’età giusta (27 anni, ndr) e un curriculum importante, avendo già giocato in Serie A, Serie B e all’estero. Può ricoprire qualsiasi posizione in attacco. Si sposa bene a un partner in una coppia, ma può arretrare sulla trequarti.

Il mercato è appena iniziato e non posso dire come si evolverà. Per Tounkara, potrebbe non essere subito a disposizione per il ritiro ma ha lavorato tanto e non è lontano dal rientro, contiamo di riaverlo per il campionato. Non credo che ci saranno problemi sui rinnovi. Sono tutti giocatori che hanno fatto bene e che meritano la conferma. Abbiamo tempo fino a fine mese. Per Cassandro dobbiamo aspettare, al momento non ci sono notizie

Vorrei dare continuità al gruppo che ha lavorato nella passata stagione e per ora non ne sono arrivate richieste o non le sto ascoltando. La speranza è che ci siano meno movimenti rispetto alle scorse estati, perché credo che ripartire dallo stesso allenatore e da idee che sono conosciute sia un vantaggio. Il proposito è questo, poi l’evolversi del mercato non dipende solo da me, ma dalle richieste che arrivano. Antonucci? Le voci spesso sono messe in giro ad arte, e poi i sondaggi sono una cosa e le richieste un’altra. Io stesso prima di prendere Embalo mi sono informato su cento altri profili, ma non si può dire che il Cittadella li abbia cercati davvero."