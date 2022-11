Serie B, Cittadella: Stefano Marchetti "Gara perfetta, è mancato solo il gol"

Da una parte la soddisfazione di avere giocato la migliore gara della stagione, dall'altra l'amarezza per avere raccolto solo un punto. Così il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, commenta il post Cittadella-Modena:



"È stata una partita perfetta. I presupposti c’erano tutti per vincere, ed è già da un certo periodo che ci sono. La squadra non ha sbagliato niente, dominando l’incontro. Dopo una gara del genere dobbiamo fare i complimenti alla squadra. Dobbiamo essere un più cinici. Il calcio è fatto di attimi, di episodi. E noi l’episodio non l’abbiamo trovato. C’è stato il rigore sbagliato, e succede, c’è stato il palo, ci sono state svariate occasioni, penso in particolare alle due avute da Beretta. Il tutto subendo pochissimo. Poi per vincere devi fare gol, lo sappiamo. Quindi sappiamo anche dove dobbiamo migliorare. Ma dopo una gara del genere ritengo che sia necessario formulare un’analisi corretta e tenere tutto il buono che abbiamo fatto, per ripartire da lì. Lores Varela ha avuto bisogno di capire il nostro modo di giocare, ma doveva anche ritrovare la condizione fisica. Oggi ce l’ha e sta dimostrando di essere un giocatore che può fare la differenza in Serie B. Io però vorrei spendere una parola anche per Mastrantonio, arrivato dalla Serie D due anni fa e che ora si sta imponendo. E poi dovremmo parlare di Vita, che conferma sempre di essere una garanzia. Ma mi rendo conto che vorrei citare tutti. No, è mancata solo quella cosa lì, sapete bene qual è."