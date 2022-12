Serie B, Cittadella ora è crisi, il Südtirol sbanca il Tombolato

Natale indigesto per il Cittadella, Natale allo zenzero per il Südtirol. Gli uomini di Bisoli tornano alla vittoria dopo 7 turni mettendo a nudo tutti i problemi del Cittadella. Certo l'espulsione di Danzi ha reso la gara una salita complessa da scalare, ma ora la squadra di Gorini deve preoccuparsi seriamente, visto il terz'ultimo posto in classifica.



L'ARTIGLIERIA PESANTE. Mister Gorini lancia il tandem Embalo e Asencio e recupera Perticone al centro della difesa. Torna titolare dopo la squalifica Carriero. Il Südtirol si presenta con un accorto 4-4-2 di chiara ispirazione delneriana. Il piano della partita è chiaro: Südtirol a premere sulle fasce, Cittadella a cercare la velocità di Embalo in avanti. Il dramma per la squadra di Gorini si consuma al 20', con l'espulsione di Danzi per doppia ammonizione. Un'altra duplice ingenuità per l'ex Verona, dopo il rosso contro la Spal dello scorso 15 ottobre.

DESTRO CHIRURGICO. La squadra di Bisoli prende coraggio e al 26' trova il vantaggio. Rover sfonda sulla sinistra e serve un pallone addomesticato da Tait e scaraventato in rete dall'accorrente Nicolussi Caviglia con un destro a giro imparabile per Kastrati. Riassestamenti in casa Cittadella dopo la rete presa, con Embalo e Antonucci allargati a formare un 4-4-1 che nella teoria dovrebbe coprire il campo in maniera simmetrica con i sudtirolesi. Antonucci è il più pimpante, insieme ad Embalo, ma un altro sfondamento di Odogwu sul centro destra della difesa granata porta al raddoppio del Südtirol. Vita, Visentin e Perticone non del tutto esenti da colpe, ma grandi meriti vanno anche numero 90 tirolese, una forza della natura e perfetto ad incrociare in rete.

GESTIONE TIROLESE. Nell ripresa c'è poco da raccontare, se non la perfetta gestione di La Penna nell'episodio del gol-non-gol di Mazzocchi, con un evidente tocco di mano del 9 del Südtirol. In casa granata poi, piove sul bagnato. Antonucci alza bandiera bianca al 54' per un problema fisico, Tounkara, subentrato alla mezz'ora, si ferma nuovamente per i soliti problemi alla coscia. Si sente tanto la mancanza di Baldini, ma aggrapparsi agli assenti, non può e non deve essere un alibi. Kastrati, per l'ennesima volta in stagione, risulta il migliore in campo. A fine partita i tifosi del Cittadella invocano di tirare fuori gli attributi e di lottare a Perticone e compagni. Non è il Natale sognato da Gorini.

Questo il tabellino della gara del Tombolato:

CITTADELLA-SÜDTIROL 0-2

PRIMO TEMPO 0-2

MARCATORI Nicolussi Caviglia (s) al 29’ p.t., Odogwu (S) al 46’ p.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Vita 5, Perticone 5,5, Visentin 5, Cassandro 6 (dal 1’ s.t. Felicioli 6); Carriero 5 (dal 1’ s.t. Pavan 6), Danzi 4, Branca 6; Antonucci 5,5 (dal 9’ s.t. Lores Varela 6); Embalo 6 (dal 17’ s.t. Tounkara 5,5), Asencio 5,5 (dal 38’ s.t. Mastrantonio s.v.)

PANCHINA Maniero, Dal Fabro, Frare, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Mazzocco,

ALLENATORE Gorini

SÜDTIROL (4-4-1-1)

Poluzzi 6; Curto 6,5, Zaro 7, Masiello 6,5, Berra 6 (dal 29’ s.t. D’Orazio 6); Siega 5,5 (dal 1’ s.t. Casiraghi 6,5), Tait 6,5, Nicolussi Caviglia 7, Rover 7 (dal 38’ s.t. Carretta s.v.); Mazzocchi 6,5 (dal 29’ s.t. Belardinelli 6); Odogwu 7,5 (dal 46’ s.t. Marconi s.v.)

PANCHINA Iacobucci, Vinetot, Pompetti, De Col, Crociata, , Capone, Schiavone

ALLENATORE Greco (Bisoli squalificato)



ARBITRO La Penna di Roma 6,5

ASSISTENTI Rocca 6 – Ricci 6

ESPULSI Danzi (D) al 20’ p.t. per doppia ammonizione (entrambi per gioco scorretto)

AMMONITI Zaro (S), Visentin (C), Berra (S), Perticone (C), Mastrantonio (C), Casiraghi (S) per gioco scorretto

NOTE paganti 1424, incasso di 5861,30 euro; abbonati 1520, quota di 6.352 euro. Tiri in porta 3-6. Tiri fuori 8-6. In fuorigioco 0-0. Angoli 8-1. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 9’