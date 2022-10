Serie B, Cittadella: tegola Baldini, out per 6-7 mesi

Come Federico Chiesa e Zaniolo, Florenzi e Giuseppe Rossi. In questo caso però, non stiamo parlando di primati sul campo, ma di infortuni. Perché dopo aver recuperato dall'attacco influenzale, Enrico Baldini si deve fermare per almeno 6-7 mesi, se tutto va per il verso giusto. Il comunicato del Cittadella non lascia scampo a troppe interpretazioni "Nell’allenamento di lunedì al Tombolato l’attaccante granata era uscito anzitempo per una distorsione al ginocchio. Gli esami strumentali hanno purtroppo evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni maggiori informazioni sulla data dell’intervento e sui tempi di recupero."

Una notizia terribile per il Citta, perché l'ex scuola Inter è unico per caratteristiche in rosa e per come sa connettersi sul terreno di gioco con Mirko Antonucci. Il Cittadella è con il ragazzo, come si evince dal post su Instagram della formazione granata «Forza “Baldo”, squadra, staff e società tutta ti sono vicini. Ti aspettiamo presto», ma è anche vero che ora scattano le riflessioni per mister Gorini. La ricerca del partner giusto al fianco di Asencio non sarà semplice. Il recupero di Embalo appare provvidenziale, anche se l'ex giocatore di Palermo e Brescia è più un esterno offensivo che unaa seconda punta vera e propria. Ci sono Magrassi e Beretta, apparsi spenti nelle ultime uscite, c'è il jolly Varela, tra i più vivaci nel grigiume delle ultime gare, ed infine c'è il favorito a prendere il ruolo del 92 granata: Mamadou Tounkara. Caratteristiche tecniche e fisiche differenti, voglia di riscatto a 1000. Già contro il Brescia si capirà di più.