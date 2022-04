Serie B, Cittadella-Ternana: i convocati di mister Gorini per la Ternana, c'è Danzi

Questi gli uomini a disposizione per il Cittadella in vista della gara casalinga domani al Tombolatoalle 14:00 contro i rossoverdi del tecnico Cristiano Lucarelli, valevole per la 32° giornata del campionato di Serie B BKT. Rientra Danzi dopo due mesi e mezzo lontano dai campi.

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero, Manfrin

Difensori: Dal Fabro, Donnarumma, Perticone, Cassandro, Mattioli, Benedetti, Visentin

Centrocampisti: Mastrantonio, Mazzocco, Vita, Laribi, Pavan, Icardi, Danzi,

Attaccanti: Baldini, Antonucci, Beretta, Tavernelli, Lores Varela, Thioune

La probabile formazione domani contro il Pisa con il dubbio 4-3-1-2 o albero di natale 4-3-2-1: Kastrati; Cassandro, Dal Fabro, Perticone, Donnarumma; Vita, Pavan, Laribi; Baldini; Beretta (Tavernelli), Antonucci.