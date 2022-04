Serie B, Cittadella-Ternana: mister Gorini (conferenza stampa): "Quella che sta arrivando è una settimana molto importante"

!ueste le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini, in conferenza stampa, alla vigilia della gara interna contro la Ternana di domani alle ore 14:00, valida per la 32°giornata di campionato:

“Lo stato generale è buono. Recuperiamo Danzi, avremo due squalificati e i soliti fuori. Dal Fabro recupera. In certi momenti siamo andati oltre i propri limiti. Per raggiungere i playoff sia necessario continuare oltre i propri limiti ad ogni partita. Questa che arriva è una settimana molto importante, non possiamo ragionare solo sugli scontri diretti. Questo trittico di gare è molto importante, è una settimana che determinerà il nostro futuro. Dobbiamo affrontarla al massimo. Per quanto riguarda Danzi non parte dall’inizio. Dal Fabro ha recuperato pienamente, quindi poi valuterò se farlo partire dall’inizio. La Ternana è una squadra di grandissima qualità. Anche loro hanno qualche assenza, ma sono competitivi. L’andata è stata la costante del nostro campionato. Non abbiamo chiuso la partita ed abbiamo rischiato di perderla. Dobbiamo cercare di migliorare. Loro sono salvi e con pochi pensieri. Hanno cambiato un po’ il modo di difendere nelle ultime tre gare, ma sono sicuramente pericolosi in avanti. Fanno tanti gol e hanno subito tanto sino al cambio di sistema di gioco. Molto dipenderà, come al solito, dal nostro atteggiamento. L’attacco leggero è un’opzione, come all’andata. Okwonkwo ho parlato con lui in questi giorni. Martedì hanno confronto con i responsabili dell’antidoping. Spero si possa risolvere in fretta, così almeno sappiamo se abbiamo un giocatore in più a disposizione. Aspettiamo. In mezzo al campo al posto di Branca ho le idee chiare, però mi riservo il pomeriggio per vedere e trovare soluzioni per una squadra equilibrata. Varela mi fornisce di più offensivamente, Mastrantonio garanzie tecniche diverse, Icardi e Mazzocco più fisici. Come mi immagino tra una settimana? Mi piacerebbe aver ridotto la distanza dalla zona playoff. Credo che possiamo farlo e possiamo starci. Voglio vedere una squadra che ci crede dall’inizio alla fine e mettono in campo tutto quello che hanno. Il risultato sarà una conseguenza. Queste settimane sono state utili per ricaricare le pile. Tanti avevano bisogno di recuperare. Adesso serve mettere in campo tutte le energie che abbiamo"