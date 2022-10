Serie B, Cittadella-Ternana: mister Gorini (conferenza stampa) "Con il pareggio non avremmo rubato nulla"

Post partita molto grigio per mister Gorini, dopo la sconfitta subita al Tombolato contro la Ternana nella settima giornata di campionato. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Non è stata una partita gradevole, ma l'hanno decisa gli episodi. Il gol nel recupero non lo considero nemmeno. La Ternana nel secondo tempo è stata brava a rompere il ritmo del gioco e a perdere tempo. Noi due o tre palle gol le abbiamo anche create con troppa confusione. Con il pareggio non avremmo rubato nulla. Le sconfitte portano sempre un po’ di cattivo umore e paura. È l’aspetto sul quale concentrarci maggiormente e lavorare. Si può perdere una gara, ci possono essere giornate no, ma non dobbiamo farci condizionare. Sapevamo che sono una squadra di qualità. Non è stata una gara indimenticabile. La Ternana non ha fatto granché per vincere. La rete da corner poi sono stati bravi a perdere tempo e limitare i nostri punti di forza"