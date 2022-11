Serie B, Cittadella: Tommaso Cassandro "Più del dispiacere c’è la rabbia di non avere fatto i 3 punti con il Cosenza"

Destra o sinistra per Tommaso Cassandro fa poca differenza. Il nativo di Dolo si sta affermando come uno dei cardini del Cittadella di quest'anno e tra i terzini più interessante della serie B. Queste le sue parole alla ripresa degli allenamenti: "Se giocherai, e in quale ruolo, lo vieni a sapere solo nella riunione tecnica pre-partita. Mi sto abituando anche alla fascia sinistra, ma so di poter migliorare, ad esempio nell’ultimo passaggio e nei cross. In quest’ultimo periodo, tolta la partita di Parma, che pure comunque avevamo iniziato bene, stiamo facendo delle ottime prestazioni, ma raccogliendo poco. Ora bisogna capire cosa non va, perché anche contro il Cosenza abbiamo costruito molto senza chiudere la partita. E occorre capire se è solo sfortuna o ci mettiamo del nostro. Credo che gli episodi stiano pesando molto, penso al rigore sbagliato col Modena o alle occasioni non sfruttate domenica. E sugli episodi dobbiamo comportarci meglio, tanto in avanti quanto in difesa. Ci doveva essere un uomo su Brignola, che è andato al tiro. In quei frangenti dobbiamo avere più personalità e capire che se c’è un avversario libero dobbiamo prenderci l’iniziativa e andarlo a coprire, anche se la zona non è quella di competenza. Più del dispiacere c’è la rabbia. E c’è la voglia di guardare gli aspetti positivi: non scordiamo che, anche in un periodo come questo, abbiamo sempre interpretato bene ogni incontro, aggredendo l’avversario. Il Genoa sta vivendo un momento particolare ma resta la squadra da battere, un po’ come lo è stata la Juventus nel suo anno in B. È fortissimo, ma noi non partiremo battuti, andremo lì con rispetto ma anche con la consapevolezza che possiamo fargli male. È vero, ci sono stati tanti pareggi, come a Palermo, o ko immeritati come quello di Cagliari, una vittoria ci darebbe morale, oltre ai tre punti."