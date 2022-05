Serie B, Cittadella: Tommaso Cassandro "Non è una stagione da buttare"

L'abbiamo lasciato laureato e lo ritroviamo goleador. Tommaso Cassandro, come si avrà intuito, è tutt'altro che un'atleta banale. E non fa nemmeno gol banali. Prendiamo la sua rete di sabato con il Brescia. Un mancino - non suo piede forte - dal limite sotto l'incrocio, a sublimare il lavoro di Tavarnelli. Un gol pazzesco siglato da un giocatore in continua ascesa. Una soddisfazione enorme per il prodotto del vivaio del Bologna, protagonista di una seconda parte di stagione da vero protagonista. Terzino destro o sinistro, poco cambia. La sua qualità è sempre sotto gli occhi di tutti e il Cittadella se lo coccola per quanto possibile, si spera, ancora a lungo .

Una super prestazione, quanto sei felice? Sono molto contento della mia stagione a livello individuale. Chiaro, si poteva fare di più, ma è andata bene. L'anno scorso ho trovato poco spazio per via di qualch infortunio e il Covid, mentre in questa annata ho avuto la possibilità di dimostrare il mio valore ed ho cercato di dare il massimo ad ogni allenamento e partita. Poi se arrivano i gol e gli assist, sono ancora più felice. Dispiace non essere ai playoff, perché con la squadra che abbiamo era un traguardo abordabile. Questo è l'unico rammarico stagionale.

Destra o sinistra, poco cambia per te. Avevo già giocato qualche gara a sinistra due anni fa a Novara. Diciamo che qualche riferimento ce l'avevo. I primi palloni giocati ho avuto qualche difficoltà, ma i miei compagni mi hanno aiutato. Sono contento che sia arrivato il gol e per la vittoria. Anche senza obiettivi, abbiamo dimostrato che ci teniamo a questa maglia. Siamo un grande gruppo, nonostante i playoff mancati.

Gol con il mancino, anche se non è il tuo piede. Cosa ne pensi? Ho visto Tavernelli che controllava la palla ed ho aspettato che arrivasse lo scarico. A quel punto ho cercato solo di coordinarmi bene e di non pensare. Pallone sotto l'incrocio ed era un gol che aspettavo da tanto. Arrivato a fine stagione, in un ruolo mio, è ancora più soddisfacente.

Anche alla luce della bella vittoria con il Brescia, come mai il Cittadella è mancato sul più bello? Abbiamo buttato via tanti punti. Penso all'andata con il Como, alle due gare con il Monza. C'è da fare riflessioni personali e collettive. Gli infortuni e la stanchezza derivante da tante gare ravvicinate tra Febbraio e Marzo, oltre allo stress mentale, hanno fatto la loro parte nei playoff mancati dopo cinque anni di partcipazioni consecutive. Questo fa rumore, ma la stagione non deve essere da buttare. Mister Gorini era al debutto da capo allenatore e rivelato molto valido. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi ad arrivare ai playoff, poi ci sono anche gli avversari o un pizzico di fortuna in più o in meno che aiuta in certi casi. Abbiamo messo in mostra un buon calcio e ci è mancato quel qualcosa in più per lottare per la serie A, che resta il nostro obiettivo e sogno.

Fattori più mentali o fisici hanno impedito la qualificazione ai playoff? Entrambi i fattori, sicuramente. Perdere Iori e Adorni nel giro di sei mesi ha influito sul gruppo. Siamo riusciti a farci trovare pronti grazie all'aiuto di Perticone, Pavan, Branca, Vita e Benedetti. Abbiamo avuto alti e bassi, penso che sia prevedibile.

La base su cui ripartire è valida? Ogni annata non è da buttare via. Abbiamo un grande potenziale tecnico e morale. C'è sicuramente una base su cui ripartire e fare sempre meglio.

Il tuo futuro lo vedi ancora al Cittadella? Ho ancora un anno di contratto. Io sono arrivato a Cittadella con il diritto di recompra a favore del Bologna dopo il secondo anno. Vediamo di concludere al meglio con il Cosenza e poi si faranno le valutazioni del caso.

Come siete riusciti a bloccare la fascia destra del Brescia, vero fattore delle buone prestazioni da quando c'è Corini sulla panchina dei lombardi? Il Brescia è una grandissima squadra con tante qualità. Sapevamo che Sabelli e Bisoli era una delle catene più forti della categoria e di conseguenza con sacrificio e aiuto di tutti abbiamo cercato di arginali, riuscendoci.

Chi va su direttamente in Serie A? E tramite i playoff? Il Lecce diretto in A se lo merita per la costanza. Poi è una bella lotta tra Monza, Cremonese e Benevento. Io dico la squadra di Pecchia, perché ci sono giovani molto interessanti ed esprimono un gran bel gioco. Per i playoff vedo bene il Brescia.