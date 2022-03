Serie B, Cittadella: per Mamadou Tounkara stagione finita

Da Monza a Monza, i brianzoli non hanno portato bene al centravanti ispano-senegalese Mamadou Tounkara. Se all'andata lo scontro aereo aveva provocato una concussione cerebrale con frattura dell'osso parietale sinistro, questa volta le notizie che arrivano dal post gara di sabato, se possibile, sono anche peggiori. Come riportato dalla nota ufficiale del sito del Cittadella "gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri sera presso l’Ospedale di Cittadella hanno evidenziato il distacco del tendine del muscolo adduttore lungo destro. Nei prossimi giorni lo staff medico granata valuterà come intervenire."

Una brutta botta per la squadra di mister Gorini, già alle prese con l'assenza, a tempo ancora indefinito, di Orji Okwonkwo. A questo punto nel reparto avanzato restano Giacomo Beretta e l'agile Tavernelli, con Baldini, Antonucci e Lores Varela jolly preziosi in grado di disimpegnarsi con profitto anche in posizione di seconda punta.