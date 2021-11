Serie B, Cittadella: tutte le gare e gli orari fino alla fine dell'anno

Di seguito tutte le gare fino al termine del girone d'andata e la prima giornata di ritorno, per il Cittadella di mister Gorini. Si riparte con una doppia trasferta in Umbria. Poi turno infrasettimanale casalingo il 1 dicembre contro il Como e si ritorna fuori casa con l'Alessandria la domenica successiva. La terzultima giornata del girone d'andata è ancora tra le mura amiche con l'Ascoli e poi viaggio a Cagliari il 15/12 per i sedicesimi di Coppa Italia. Rush finale sotto natale con Brescia, Cosenza e Vicenza dal 19 al 29 dicembre.

Di seguito il calendario completo delle gare:

13ª giornata, TERNANA – CITTADELLA sabato 20 novembre ore 14.00

14ª giornata, PERUGIA – CITTADELLA sabato 27 novembre ore 18.30

15ª giornata, CITTADELLA – COMO mercoledì 1 dicembre ore 20.30

16ª giornata, ALESSANDRIA – CITTADELLA domenica 5 dicembre ore 20.30

17ª giornata, CITTADELLA – ASCOLI sabato 11 dicembre ore 14.00

Sedicesimi Coppa Italia, CAGLIARI – CITTADELLA mercoledì 15 dicembre ore 18.00

18ª giornata, BRESCIA – CITTADELLA domenica 19 dicembre ore 14.00

19ª giornata, CITTADELLA – COSENZA domenica 26 dicembre ore 15.00

20ª giornata, L.R. VICENZA – CITTADELLA mercoledì 29 dicembre ore 17.00