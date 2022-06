Serie B, Cittadella: ufficiale anche Carlos Embalo in granata

Dopo Asencio, ancora un acquisto in attacco, rigorosamente a parametro zero, per il Cittadella. Anche se era definito da tempo, Carlos Embalo è ufficialmente un calciatore granata. Per l'ex Palermo, Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza un ritorno in Italia dopo gli in Belgio nell'Eupen.

Sarà lui il partner d'attacco di Raul Asencio? Solo il tempo ce lo dirà, di certo mister Gorini fin dall'inizio del ritiro potrà lavorare in modo analitico e tattico sul reparto avanzato, dopo le sofferenze della scorsa stagione.

Sui canali ufficiali del Cittadella "A Carlos il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori."