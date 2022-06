Serie B, Cittadella: ufficiale Asencio in maglia granata

Il Cittadella suona il primo colpo ufficiale del mercato in entrato firmando la punta spagnola Raul Asencio. La punta fisica tanto mancata a mister Gorini la scorsa stagione, dopo l'infortunio di Tounkara, è servita. Attaccante classe 1998 cresciuto nel Burriana, club dilettantistico della Comunità Valenciana, nel 2015 arriva in Italia grazie al Genoa che ne acquista il cartellino. Dopo gli sfracelli con la Primavera rossoblu, il suo debutto nel calcio italiano professionistico avviene con l’Avellino (2017/18), dove sigla 7 reti in 32 presenze. Veste poi le maglie di Benevento, Pisa, Cosenza, Pescara e Spal.

Nel 2021 il ritorno in Spagna nell’Alcorcon (seconda divisione), ma a gennaio 2022 torna nel nostro paese per vestire la casacca del Lecce. 17 gol in 93 presenze fra i cadetti ed ora la grande chance in maglia granata.

Resta in attesa di ufficialità l'arrivo praticamente fatto di Embalo per una coppia d'attacco in pieno stile Cittadella.