Cittadella, il mercato parte con il botto: ufficiale Masciangelo dal Benevento

Edoardo Masciangelo per la fascia sinistra. È lui il primo acquisto del calciomercato dell'estate 2024 del Cittadella. Il terzino sinistro romano, 28 anni il prossimo 8 luglio, è reduce da una stagione da 29 caps con il Benevento nel girone C della Serie C. Esterno mancino completo, in grado di disimpegnarsi tanto in una difesa a 4 come a 5, è l'affare con cui il dg Marchetti apre le danze di questa tornata di mercato. Il direttore generale del Citta ha chiuso l'accordo a parametro zero.



Con Federico Giraudo in scadenza e Rizza reduce da una prima stagione tra i pro con buone cose viste, ma anche qualche battuta a vuoto, Masciangelo si candida ad essere potenzialmente un elemento chiave in vista della prossima campagna sull'out sinistro. In attesa della fumata bianca per la conferma di Gorini e quella del centrocampista del Vicenza Tronchin, il Cittadella piazza la prima zampata sul banco della trattative con l'ex laterale di Pescara e Palermo.