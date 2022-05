Serie B, Cittadella: ufficiale il rinnovo di Perticone anche per la stagione 2022-2023

Rinnovo importante in casa Cittadella. ROMANO PERTICONE sarà un giocatore granata anche nel prossimo campionato di Serie BKT. Per l’esperto difensore scuola Milan, classe 1986 nato a Melzo (MI), quella che si appresterà a vivere sarà la quarta stagione con la maglia del team presieduto da Andrea Gabrielli. Una riconferma che per mister Gorini significa tanto sul campo e in termini di spogliatoio. Con le sue 77 presenze tra Coppa Italia, Campionato e Playoff, Perticone anche l'anno prossimo guiderà Branca e compagni nel difficile campionato cadetto. Il Cittadella, sui suoi canali ufficiali, conclude così: "A Roma il nostro augurio affinché sia un anno ricco di soddisfazioni personali e di squadra!"