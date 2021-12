Serie B, Cittadella: ufficiali gli orari della 19° e 20°giornata

Sono stati rese ufficiali oggi le date e gli orari dei prossimi incontri del Cittadella slittati da fine dicembre 2021 a metà gennaio 2022 a causa dello stop imposto per arginare il contagio Covid in seno ad alcuni gruppi squadra dei team di Serie B. Si ritorna in campo sabato 15 gennaio 2022 alle ore 14:00 allo stadio Tombolato per la dicianovvesima giornata di campionato. Avversario il Cosenza, quart'ultimo in classifica e alle prese con una gestione tecnica e societaria molto turbolenta. Ancora più complessa la situazione in casa Vicenza, con gli uomini di Brocchi alle prese con un focolaio Covid, con ancora 13 positivi. Il derby contro i berici è previsto per domenica 23 gennaio 2022 alle 16.15 allo stadio Romeo Menti, per la prima giornata del girone di ritorno.

Ecco di seguito le gare:

CITTADELLA – COSENZA, 19ª giornata

Sabato 15/01 ore 14.00 Stadio Tombolato

LR VICENZA – CITTADELLA, 20ª giornata

Domenica 23/01 ore 16.15 Stadio Menti