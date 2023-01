Serie B, Cittadella: Valerio Mastrantonio "Chissà che Pisa non segni una svolta"

Una rete meravigliosa, la prima tra i professionisti, ad interrompere un digiuno di squadra che durava da 392 minuti. Quattro partite, un tempo lunghissimo, in cui Valerio Mastrantonio ha aspettato silenziosamente il suo turno. Contro il Pisa l'exploit, per un ragazzo che negli ultimi 2 anni e mezzo di Cittadella è cresciuto tantissimo. Postilla aggiuntiva? Il gol di Mastro, come lo chiamano i compagni, è il primo stagionale da parte di un centrocampista. Queste le sue dichiarazioni:



"Da tempo sto cercando di migliorare il mio apporto in zona gol. Quando Asencio ha fatto quella sponda, vedendo che ero relativamente vicino alla porta ho provato a calciare, concentrandomi solo sulla coordinazione. Non ci era ancora capitato di andare in vantaggio alla prima occasione, ed è stato importante per il resto della partita. In quel momento in me si sono accavallate tante emozioni: ho pensato ai miei familiari che erano in tribuna, alla mia ragazza, ai compagni, ai tifosi che ci sono sempre vicini. È stato un sabato da sogno. Il Pisa è una squadra tosta, che veniva da tre mesi super positivi. Le premesse erano tutte a nostro sfavore, ma noi siamo stati bravi, fortunati e cinici. Aver staccato la spina dopo i risultati negativi di dicembre ci ha consentito di ritrovarci e ci ha dato un minimo di tranquillità a livello mentale. Il vantaggio immediato ci ha caricato, consentendoci di giocare un gran primo tempo, in cui siamo stati puliti e precisi nelle cose che facevamo. I nuovi innesti hanno portato positività e spensieratezza. Sono ragazzi che hanno voglia di dimostrare qualcosa e che hanno spinto anche gli altri in allenamento. E le partite sono una conseguenza di quanto fai nei giorni precedenti. In questa stagione abbiamo avuto continuità soltanto per brevi periodi, e invece serve, anche per darti quella serenità utile a esprimersi al meglio. Si tende sempre a dare le colpe dei pochi gol agli attaccanti, invece alla fase offensiva partecipiamo tutti. I dati dicono che noi centrocampisti nel girone d’andata avremmo dovuto cercare di più l’inserimento e il tiro. L’importante non è solo provarci, ma farlo credendo in ciò che si fa. E chissà che Pisa non segni una svolta."