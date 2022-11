Serie B, Cittadella: Valerio Mastrantonio "A Parma ci attende una bella gara"

Nelle ultime gare contro Perugia e Modena, le perfomance di Valerio Mastrantonio hanno destato sorpresa per la qualità messa in campo. Per il centrocampista laziale un bel periodo, da coronare al meglio in quel di Parma. Ecco le dichiarazioni del numero 29 granata:

"Ho avuto un paio di ricadute da piccoli affaticamenti muscolari al flessore che mi hanno tenuto fuori per un mese, ma ora finalmente sto bene e sono più sereno. Sono soddisfatto dello spazio che ho trovato. Ancora non sono al 100%, ma in questa fase difficile serviva dare una mano al gruppo. Mi sento più maturo, prima di tutto nella testa ma anche a livello calcistico. La scorsa stagione mi è stata utile: nella prima parte non ho praticamente giocato, nella seconda ho trovato quella continuità che mi ha aiutato a evitare errori che commettevo. Ho più sicurezze rispetto a quando sono arrivato. Sicuramente sul piano mentale, nella capacità di non calare mai l’attenzione. E poi sul piano tecnico nell’uso del secondo piede e nella postura del corpo in certe fasi. Ma so che devo andare avanti a piccoli passi, perché è così che si cresce. Mi ha chiesto “presenza”, nel senso del temperamento e dell’approccio. Di restare tranquillo e pensare a divertirmi, cercando di non farmi schiacciare dalle pressioni. E poi, a livello tattico, di buttarmi dentro, inserirmi. Fino a poco tempo fa tendevo ad abbassarmi, invece di proiettarmi in profondità. Sto lavorando molto proprio sui tempi di gioco, sulle scelte da fare e sui cross dal fondo. Anche il mister mi dice di cercarlo di più. Io spesso mi fermo a insistere sui tiri a fine allenamento: attraverso il lavoro magari arriveranno anche i gol in partita. L’obiettivo è andare a riprenderci i punti persi per strada col Modena. Ci attende una partita bella da vivere, in uno stadio non meno bello e contro una delle squadre più forti di questo campionato."