Cittadella, c'è voglia di 3 punti nel derby contro il Venezia

Cittadella e Venezia, una storia di rivalità, riscatto ed orgoglio. E la mente non può andare a quel maledetto 23 maggio 2021, quando Di Mariano decise la finale playoff d'andata per salire in Serie A. Sarà anche questo uno dei temi principali del derby della 4°giornata, questa sera al Tombolato a partire dalle ore 20:45. Da una parte la squadra del Goro, nato e cresciuto in Laguna, capace di raccogliere sino ad oggi 4 punti in classifica, dall'altra i ragazzi di Vanoli, partiti a razzo in campionato e usciti decisamente rinforzati dal mercato. Terza gara per entrambe nel giro di una settimana: la stanchezza si farà sentire, ma è l'ultimo sforzo prima della provvidenziale sosta di settembre.

QUI CITTA. AAA cercasi gol, continuità e buoni approcci al match disperatamente. Il Cittadella visto nella doppia trasferta di Parma e Bari è stato padrone del gioco, ma ha peccato in fase realizzativa (appena 1 rete in 180') e soprattutto ha subito due gol all'alba delle sfide, andando sotto al Tardini dopo appena 2' e al San Nicola al 6'. Servirà mantenere la guardia altissima fin dall'inizio, continuando a progredire nella fase di riconquista ultra offensiva della palla - la specialità della casa - e di palleggio. Gorini vuole un Cittadella reazionario e pugnace, capace di proporre, almeno in parte, la grande intensità vista nel debutto casalingo vincente contro la Reggiana.

QUI VENEZIA. Vanoli sogna ad occhi aperti ed ha eguagliato la miglior partenza lagunare dal 2000/2001. Pohjanpalo è rimasto al centro dell'attacco, dal mercato è arrivato l'interessante Dembele dal Torino e la vittoria contro la Sampdoria ha certificato come i lagunari siano pronti a ballare per la promozione. I veneziani non vincono due trasferte di fila dal febbraio 2021, ma segnano tanto per gli standard della categoria: 6 marcature (come il Parma), di cui ben 4 nella ripresa. Un Venezia che esce alla distanza grazie all'enorme qualità dei suoi esterni offensivi, Pierini e Johnsen: per Carissoni e Giraudo, straordinari in vista.

PRECEDENTI. Il Cittadella ha pareggiato gli ultimi tre match contro il Venezia in Serie B, un segno “X” in più rispetto a quelli registrati nelle prime nove sfide con i lagunari nella competizione (5V, 2N, 2P) ed è imbattuto in casa in Serie B contro i lagunari (quattro vittorie e due pareggi in sei precedenti).

LE PROBABILI FORMAZIONI.

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Amatucci; Tessiore (Vita); Pittarello, Pandolfi (Maistrello)

Tanti dubbi di formazione, soprattutto in mezzo al campo. Unica certezza il pacchetto difensivo, composta da Carissoni, Pavan, Frare e Giraudo. In mezzo capitan Branca insostituibile, sparring partner il recuperato Carriero e il sempre più centrale Amatucci. Sulla trequarti staffetta Tessiore-Vita, mentre in avanti potrebbe esserci un ribaltone, con la PP, Pittarello e Pandolfi, favorita rispetto a Magrassi e Maistrello.

Venezia (4-3-3)

Joronen; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Bjarkason, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Pohjanpalo, Johnsen

Out i lungodegenti Svoboda e Jajalo, si aggiunge alla lista anche l'ex Perugia Olivieri. In avanti il tridente Pierini-Pohjanpalo-Johnsen confermato, mentre in mezzo Busio dovrebbe rifiatare dal 1', al suo posto ecco Bjarkason. In difesa Altare, neo acquisto, potrebbe trovare la maglia da titolare per Sverko.



Arbitra Roberto Monaldi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Baccini di Conegliano e Di Giacinto di Teramo, con quarto uomo Canci di Carrara. Al Var ci sarà il Sig. Miele di Nola ed A.V.A.R. il Sig. Fabbri di Ravenna.

Il resto del turno - 4°giornata

Sabato 2 settembre ore 20:30: Palermo-Feralpisalò 3-0, Modena-Pisa 2-0, Südtirol-Ascoli 3-1, Parma-Reggiana 0-0

Domenica 3 settembre ore 16:15: Brescia-Cosenza

Domenica 3 settembre ore 18:30: Ternana-Bari, Cremonese-Sampdoria, Spezia-Como, Lecco-Catanzaro

Domenica 3 settembre ore 20:45: Cittadella-Venezia



Classifica: Parma 10, Modena 9, Palermo 7, Südtirol 7, Venezia 7, Catanzaro 7, Bari 5, Cosenza 4, Cittadella 4, Cremonese 4, Pisa 3, Ascoli 3, Reggiana 2, Spezia 1, Sampdoria 1 (-2), Como 1, Feralpisalò 0, Ternana 0, Lecco 0, Brescia 0

Dove Guardare Cittadella-Venezia

In tv, streaming, app e web su DAZN e Sky