Serie B: Cittadella, verso Como con il dubbio Antonucci

A Como senza Antonucci? Gorini incrocia le dita e spera che per il delicato scontro salvezza contro la lanciatissima squadra di Moreno Longo, vittoriosa domenica sul campo della Ternana, di poter disporre del suo numero 10. La buona notizia? Nessuna lesione al muscolo ileo-psoas, solo un affaticamento che potrà essere smaltito in vista della gara a Como di lunedì. Di giorno in giorno si valuterà la situazione, anche se a causa di questo contrattempo l'ex Roma ha dovuto ha dovuto rinunciare alla chiamata della Nazionale.

Chi dovrà rinunciare a scendere in campo per un mese sembrano Danzi e Tounkara. Il primo, oltre ad essere squalificato per il boxing day di Como, si è fatto male ai flessori della coscia sinistra: per lui lesione di primo grado. Stesso identico infortunio anche per Tounkara, uscito anzitempo dalla gara contro il Sudtirol.

Per mister Gorini inizia la conta, tenendo in considerazione anche la squalifica di capitan Perticone. In attacco recupererà in tempo per Como Giacomo Beretta? Filtra un tenue ottimismo sul tema, ma solo i prossimi giorni si potrà capire di più.