Serie B, Cittadella: verso la gara con la Ternana, il punto della situazione

Doppia seduta di allenamento oggi per i ragazzi di Gorini al Tombolato, in vista della sfida di sabato, alle ore 14:00 contro la Ternana al Liberati per la 13°giornata della Serie B BKT. Le indicazioni estratte dall'allenamento vanno verso una sostanziale riconferma degli 11 visti nelle ultime due gare vincenti di campionato. Probabilmente Gorini, dopo qualche necessario esperimento ed assestamento, ha trovato i suoi titolari in vista delle gare da qui a fine dicembre, che chiuderanno il girone di andata e apriranno quello di ritorno. La difesa, registrata con l'innesto di Mattioli a destra, ha trovato la sua quadratura nella coppia Perticone-Adorni, mentre a sinistra, per il match di Terni, spazio a Donnarumma, stante la squalifica di Benedetti. In mezzo highlander Pavan, supportato ai lati da Vita e Branca. In avanti Antonucci e Baldini hanno trovato la rete nell'ultimo match e sperano di aiutare a sbloccarsi anche Okwonkwo, che dopo un avvio luccicante, si è un po' fermato in termini realizzativi.

Di seguito gli appuntamenti dei prossimi giorni per i granata in vista della trasferta umbra:

Giovedì 18/11 - Allenamento ore 14.30

Venerdì 19/11 - Rifinitura e partenza per il ritiro di Terni

Sabato 20/11 - Ternana-Cittadella, 13ª giornata Serie B BKT, Stadio Liberati h 14.00

Domenica 21/11 - Riposo