Serie B, il Cittadella torna alla vittoria a Frosinone

Decido Okwonkwo al 53' con il quinto gol nelle ultime quattro gare giocate dai granata in campionato. Partita dura per i ragazzi di Gorini, ma i 3 punti regalano ossigeno e ambizioni ai padovani

È sempre più il Cittadella di Okwonkwo. L'attaccante nigeriano trascina il Cittadella al ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive con la rete decisiva allo Stirpe. Uno a zero contro il Frosinone di Grosso, una delle pretendenti alla promozione diretta. Una settima giornata di campionato Serie B BKT dolce per i ragazzi di Gorini. Una prestazione ottima per Adorni e compagni, capaci di soffrire quando serviva, ma soprattutto di mettere in campo una partita propositiva.

La cronaca

Gorini alla vigilia aveva chiesto maggiore possesso palla e meno ossessione ad andare in verticale. Tutto come previsto. È un Cittadella diverso - in maglia bianca per l'occasione - nella proposta di gioco. Confermate le previsioni della vigilia. Antonucci trequartista alle spalle di Okwonkwo e Baldini. Subito il nigeriano vicino al gol, dopo 120 secondi, ma il suo rasoterra viene parato da Ravaglia. Lo Stirpe è stadio caldo e trascina i suoi ad un avvio molto concitato. Ciano chiama agli straordinari Kastrati al 10', mentre sono tanti i gialli nella prima frazione per i granata. Sono ben 4 con Adorni, Vita, Cassandro ed Okwonkwo ad entrare nel taccuino dei cattivi. Al 36' ecco il Citta. Branca entra in area e prova la girata, ma il pallone è centrale e para Ravaglia. Novakovic all'improvviso testimonia la sua presenza in campo, ma il suo tiro finisce sul fondo. Il Cittadella cresce, come ogni finale di tempo. Vicino al termine della prima frazione c'è spazio per una doppia occasione a firma di Okwonkwo e Vita, ma niente di fatto.

Al ritorno in campo ecco subito il gol decisivo. Antonucci crea, Okwonkwo di slancio e con il sinistro fredda Ravaglia. Meritato il vantaggio dei granata. La reazione dei padroni di casa è tutta nell'uscita salva risultato di Kastrati su Garritano al 64'. Nel finale di match c'è tempo per un'entrata da cartellino arancione di Gatti su Donnarumma e la reazione di Gorini, che per proteste viene espulso. Nel finale doppia occasione per Okwonkwo , ma ambo le conclusioni non trovano la rete per questione di centimetri.

Tre punti pesantissimi per il Cittadella che risale al 6°posto in classifica con 12 punti, a meno 1 dall'Ascoli.

Ecco il tabellino del match:

FROSINONE: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali (27′ st Lulic); Boloca (15′ st Rohden), Ricci (41′ st Manzari), Garritano; Ciano (C), Novakovich (15′ st Canotto), Zerbin (27′ st Casasola).A DISPOSIZIONE: De Lucia, Minelli, Gori, Haoudi, Cicerelli, Tribuzzi, Satariano. Allenatore: Fabio Grosso

CITTADELLA: Kastrati; Cassandro (18′ st Frare), Perticone, Adorni (C), Benedetti; Vita (18′ st Mazzocco), Danzi (18′ st Pavan), Branca; Antonucci (33′ st Donnarumma); Okwonkwo, Baldini (21′ st Tounkara). A DISPOSIZIONE: Maniero, Cuppone, D’Urso, Beretta, Ciriello, Tavernelli, Mastrantonio. Allenatore: Edoardo Gorini

ARBITRO: Francesco Meraviglia (Pistoia)

Assistenti: Nuzzi (Valdarno) e Maccadino (Forlì)

IV Uomo: Baratta (Rossano)

VAR: Pezzuto (Lecce)

AVAR: Raspollini (Livorno)

Reti: 53' Okwonkwo

Ammoniti: Adorni, Vita, Okwonkwo, Cassandro, Benedetti, Gatti, Mazzocco.

Espulsi: mister Gorini all’85° per proteste.

Angoli: 5 – 3

Recupero: 0′ e 5’

Spettatori: 5.509