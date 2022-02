Serie B, Cittadella Women: le convocate di mister Colantuono per il Chievo Verona

Squadra in casa

Squadra in casa ChievoVerona Women

Si ritorna in campo per il Cittadella Women nel quindicesimo turno del campionato di Serie B femminile. Rosa abbondante per il Cittadella Women di mister Colantuono, atteso alla sfida domani alle 14:30 contro il Chievo Verona allo stadio Aldo Olivieri di Verona:

Portieri: Toniolo, Dilettuso

Difensori: Larocca, Novelli, Ripamonti, Peressotti, Masu, Schiavo, Fracaros

Centrocampisti: Domi, Peruzzo, Mounecif, Corazzi, Meneghetti, Saggion

Attaccanti: Zorzan, Pizzolato, Martelli, Begal, Martinuzzi