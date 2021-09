Serie B, Cittadella Women: sconfitta di misura sul campo del Como

Campionato al via per le granata in quel di Como con un sfortunato 1-0 in favore delle padrone di casa. Buone indicazioni per la compagine di Salvatore Colantuono, che può guardare al futuro con grande fiducia

Un Cittadella Women coriaceo e sfortunato cade in quel di Cislago contro il Como nella prima giornata del campionato di Serie B Femminile. Contro una delle compagini favorite per la promozione in A, le ragazze di coach Colantuono vendono cara la pelle e dimostrano che potranno essere la mina vagante del campionato.

La Cronaca

Peressotti, Corazzi e Vecchioni dal 1' sono le novità rispetto la scorsa stagione. Nel primo tempo le lariane si affacciano subito pericolose verso la porta di Toniolo. Al 29', dopo una pressione costante verso la porta granata, arriva il fatto che decide l'incontro. Ponte sfiora il pallone con il braccio su angolo di Ceccotti. Per l'arbitro zero dubbi, calcio di rigore. Picchi, dagli undici metri, spiazza Toniolo e porta avanti il Como. Al 33' ecco il Cittadella con Vecchione, ma il suo tiro si perde alto sopra la traversa.

Nella ripresa lo spartito non cambia. Como in controllo, Cittadella pungente in contropiede. Subito la Zanni va vicina al gol, mentre al 49' Vecchione chiama al super intervento Salvi.

Qualche altra situazione potenzialmente pericolosa da ambo le parti, ma il risultato non si sblocca. Verso fine match espulsa Peressotti, per fallo da ultima donna.

Tre punti sudati per il Como, tante indicazioni positive per il Cittadella. Settimana prossima è già derby time con il Chievo Verona Women.

Il tabellino del match

COMO WOMEN

Salvi, Lipman (65' Mariani), Vergani, Pastrenge, Cavicchia (19' Carravetta), Rigaglia, Ceccotti, Rizzon, Di Luzio (65' Hilaj), Picchi, Kubassova (85' Cascarano). All. Sebastian De La Fuente

CITTADELLA WOMEN

Toniolo, Peressotti, Ripamonti, Novelli (46' Larocca), Masu, Peruzzo, Meggiolaro (59' Pizzolato), Corazzi (85' Nurzia), Ponte (71' Zorzan), Zanni (59' Begal), Vecchione. All. Salvatore Colantuono

Reti: 29' rig. Picchi