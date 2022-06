Serie B, Cittadella Women: il futuro granata secondo mister Colantuono

Il settimo posto in classifica, una salvezza più che agevole, ma soprattutto una sensazione di progetto tecnico chiaro e limpido. Il presente del Cittadella Women è sereno, il futuro appare più che roseo. Queste le dichiarazioni di mister Salvatore Colantuono su calciofemminileitaliano.it:

"Abbiamo raccolto un bottino importante in un campionato di alto livello. Abbiamo raggiunto la salvezza con largo anticipo e con un pochino di attenzione in più potevamo insediare il podio. Il bilancio è molto positivo, una rosa con media età 21,5 che ha imposto i ritmi di gioco contro tutti. Ringrazio la società, il mio staff e le calciatrici per l’ottimo lavoro svolto. Cittadella ha la struttura più bella della serie B ed il miglior settore giovanile della categoria, soprattutto sono ancora presenti i veri principi del calcio femminile. La società sta cercando di coinvolgere gli sponsor per alzare ancora l’asticella“.