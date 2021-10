Serie B, Cittadella Women: niente da fare, vince l'Hellas Verona

Niente da fare nella prima giornata di Coppa Itala per il Cittadella contro l'Hellas Verona. Per le ragazze di Colantuono un pesante stop, 4 a 1 a favore delle scaligere, nettamente messo in preventivo, ma in fin dei conti abbastanza bugiardo . Ora testa al campionato, con la consapevolezza che certi livelli sono ancora proibiti per le granata.

La Cronaca

Subito Peruzzo ha un'occasione buona per portare avanti il Cittadella, ma il Verona si salva in qualche maniera. Pochi secondi e si è già dall'altra parte con Cedeno, che mette i brividi alla porta granata. La rete delle scaligere è solo questione di minuti. Al 10' Ambrosi porta avanti l'Hellas. Il Cittadella ci mette qualche minuto a reagire, ma al 27’ con Domi si affaccia in avanti. Conclusione a lato. Sempre Cittadella, sette minuti dopo, nuovamente all'arrembaggio con Vecchione, che dopo una bella azione personale viene murata dal portiere avversario. Il gol del pareggio è nell'aria e arriva al 41' con un calcio di rigore realizzato da Lattanzio.

Si riparte e al 47' Rognoni sfrutta una bella imbeccata di Nilsson e trova il gol del vantaggio. Il gol veronese raffreda gli entusiasmi padovani ed ecco il tris firmato da Errico al 62'. Lattanzio cerca di suonare la carica al 72', ma il suo piazzato termina alto sopra la traversa. Al 38' ecco il poker con Cedeno. Risultato in fin dei conti fin troppo severo per le ragazze di Colantuono, capaci di tenere testa per almeno 60 minuti alle più quotate veronesi.

CITTADELLA WOMEN - HELLAS VERONA WOMEN 1-4 (1-1)

Rete: 10’ pt Ambrosi, 41’ pt Lattanzio (rig.), 2’ st Rognoni, 17’ st Errico, 38’ st Cedeno

Cittadella Women: Toniolo, Peruzzo, Masu, Domi (Lovato), Lattanzio, Fracaros (Zanni), Ponte (Zorzan), Corazzi, Vecchione (Begal), Novelli (da 1' st La Rocca), Ripamonti. A disposizione: Peressotti, Meneghetti, Meggiolaro. Allenatore: Salvatore Colantuono

Hellas Verona Women: Keizer, Ledri (da 38' st Oliva), Dahlberg (da 1' st Errico), Nilsson, Cedeno, Rognoni, Ambrosi, Mancuso (da 20' st Anghileri), Lotti (da 20' st Sardu), Quazzico (da 38' st Rizzioli), Horvat. A disposizione: Gritti, Errico, De Sanctis, Catelli, Zoppi. Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Riccardo Fichera (Sez. AIA di Milano)

Assistenti: Gervasoni (Sez. AIA di Bergamo), Cavalli (Sez. AIA di Bergamo)

Ammoniti: Peruzzo.

Prossimo appuntamento per quanto riguarda la Coppa Italia è sabato 20 Novembre a Tombolo contro il Milan di mister Ganz e la punta Giacinti. Spettacolo in vista dalle parti dell'Alta Padovana.