Serie B: Cittadella Women corsaro a Ravenna, preziosa vittoria in trasferta per le granata

Nel sedicesimo turno del campionato di Serie B di calcio femminile, vittoria in trasferta preziosissima per il Cittadella Women sul campo del Ravenna Women. Uno a zero il risultato a favore delle granata, grazie ad una rete di Domi al 60'. Con questo risultato le ragazze di mister Colantuono volano in classifica a 21 punti, a soli 6 punti dal Como Women capolista, ques'ultima con una gara in meno da disputare.

La soddisfazione del tecnico granata, è affidata sul profilo ufficiale Facebook del Cittadella Women: "Vincere contro squadre molto forti come Chievo e Ravenna, senza prendere gol, è stata una doppia impresa. Abbiamo condotto le due partite dettando i tempi, dimostrando grande organizzazione e spirito di sacrificio nei momenti di difficoltà. Bilancio al giro di boa? Sicuramente positivo, abbiamo 12 punti di vantaggio sulla terz’ultima e l’obiettivo salvezza è un pochino più vicino. In 5 partite su 13 non abbiamo preso gol con una linea difensiva composta da ragazze del 2001. In tutte le gare abbiamo cercato di imporre i nostri principi. Tante squadre si appoggiano sui gol delle attaccanti; noi dobbiamo migliorare sotto questo aspetto e ci lavoreremo tanto. Nel frattempo stiamo compensando con i gol di difensori e centrocampisti. Ho la fortuna di allenare un gran gruppo. Contro il Brescia sarà una partita complicata contro una corazzata del girone che punta alla serie A. Squadra imbottita di giocatrici di valore e davanti le Merli, Hjolmann, Porcarelli e Brayda sono un lusso. Le affronteremo con rispetto ma senza paura. Le mie calciatrici non le cambierei con nessuno, mi fido ciecamente di loro."