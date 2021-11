Serie B, Cittadella Women: scivolone a San Marino, sconfitta sfortunata per le ragazze di Colantuono

Niente da fare per il Cittadella Women in quel di San Marino, contro l'Academy, nell'ottava giornata del campionato di Serie B femminile. Risultato di 2 a 1 in favore delle padrone di casa, capaci di capitalizzare al meglio le occasioni avute. Con questa vittoria, le romagnole vanno un punto sopra in classifica alle granate, che continuano ad avere una delle migliori difese del campionato, nonostante la giovane età media della retroguardia.

La Cronaca

Pensare che la gara parte alla grande per il Citta di mister Colantuono che al 4' trova subito la rete. Masu è implacabile, su servizio di Corazzi, a mettere il pallone alle spalle del portiere del San Marino con un bel tiro a giro. Il vantaggio delle granata di Colantuono è una doccia fredda per le locali, che ci mettono più di qualche minuto prima di ritrovare il gioco che le contraddistingue. Al 35' i tempi sono maturi per il pareggio. Azione da calcio d'angolo, mischia furibonda e alla fine il guizzo vincente lo trova Menin per l'1-1. Nella ripresa si riparte a tutta birra e al 55' ecco il sorpasso romagnolo. Papaleo dalla sinistra pennella un pallone ghiottissimo per Barbieri che si avventa sul pallone, supera la marcatura di Peressotti e segna, battendo l'incolpevole Toniolo. A questo punto il Cittadella ammassa giocatrici offensive in campo, ma non trova la rete del meritato pareggio. Da segnalare il debutto in prima squadra della classe 2005 Zannini.