Serie B, Cittadella Women: domenica match contro il Sassari

Dopo la sfortunata sconfitta contro il Brescia, per le ragazze di Colantuono c'è da immergersi nella gara di domenica a Tombolo contro il Sassari Torres

Archiviare in fretta il ko contro il Brescia. È questo il mantra che continua a ripetere mister Colantuono alle ragazze del Cittadella Women in questa settimana di allenamenti. La situazione in classifica è tutto sommato tranquilla e il prossimo impegno arriva al momento giusto. Nella quinta giornata del campionato di Serie B femminile 2021/2022 ecco il Sassari Torres.

Le sarde di coach Arca arrivano all'appuntamento di domenica 10 ottobre a Tombolo alle 14:30 con zero gol segnati e ben 8 subiti nelle quattro giornate sin qui disputate. Nell'ultimo incontro, sconfitta in casa per le sarde contro il Como con il risultato di 3 a 0 a favore delle lariane.

Sarà molto importante per le ragazze di mister Colantuono riprendere il filo con la buona prestazione di Brescia, cercando di essere più ciniche e pungenti sottoporta. L'arrivo di Lattanzio sulla trequarti regala maggiore imprevedibilità e finalizzazione alle granata.