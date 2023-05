Serie B: Cittadella Women, addio sogno primo posto?

Il Cittadella Women crolla in casa a Tombolo contro la Ternana e complica terribilmente la rincorsa alla Serie A. Dopo 17 risultati utili consecutivi (15 vittorie e 2 pareggi) le ragazze di Colantuono perdono per 2 a 0 contro un avversario in grande forma, alla quinta vittoria di fila e che consolida il quarto posto a quota 61, accorciando proprio sulle venete che rimangono a 66, in terza posizione. In casa granata, oltre ad alzare la testa il prima possibile, c'è da rimboccarsi le maniche: la prossima settimana c'è lo scontro diretto con il Napoli capolista e l'occasione per riaccorciare in classifica è ghiotta e da cogliere al volo. Nel frattempo la Lazio seconda e proprio il Napoli Femminile sono fuggite rispettivamente a +3 e +4 grazie alle vittorie contro Cesena (nell'anticipo di sabato 13 maggio) ed Arezzo.

Umbre pratiche, padovane sciupone. Nel primo tempo Pizzolato, Peruzzo, Benedetti (due volte) vanno vicine al vantaggio, ma alla fine è la Ternana a trovare il guizzo vincente con Labate a due minuti dalla fine della frazione. Nella ripresa stesso copione. Pizzolato e Kongouli chiamano agli straordinari Ghioc, Begal incrocia appena largo un assist su corner di Benedetti. Tra l'87' e l'89' ecco la beffa. Saggion si divora il pari e sul ribaltamento di fronte la neo entrata Pontes fredda Toniolo al termine di una ripartenza fulminea. Festa grande per le ragazze di Mellillo, per il Cittadella la parola d'ordine in settimana sarà ripartire.

Ecco il tabellino della gara di Tombolo:

Cittadella – Ternana 0-2

Fine Primo Tempo 0-1

Marcatrici: 45′ pt Labate, 44′ st Pontes



CITTADELLA (4-3-3): Toniolo, La Rocca (41′ st Saggion), Peruzzo, Masu (45′ st Pavana), Ferin, Pizzolato (24′ st Dahalberg), Asta (24′ st Begal), Nichele (46′ st Zannini), Ambrosi, Kongouli, Benedetti. A disp: Nucera, Nurzia, Maddaluno, Orsini. All: Colantuono.



TERNANA (3-4-3): Ghioc, Pacioni, Di Criscio, Lombardo (34′ st Capitanelli), Corazzi, Spyridonidou (42′ st Pontes M ) Labate, Vigliucci, Tarantino, Massimino, Fusar Poli. A disp: Sacco, Imprezzabile, Labianca, Aldini., Busecchini, Maffei, Santoro. All: Melillo.



Arbitro: Cevenini (Mansutti- Mamouni)



Ammonite: Spyridonidou

Note: Spettatori: 200 circa – giornata nuvolosa Recupero: 1′ pt-, 4′ st Corner: 9-6