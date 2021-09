Serie B, Cittadella Women: vittoria casalinga contro il Ravenna

Arriva la prima vittoria stagionale del Cittadella Women in casa contro il Ravenna nella terza giornata del campionato. A Tombolo il risultato finale è di 3 a 2 per le granate, autrici di un match di rara intensità, agonismo e qualità.

La cronaca

I primi 45' sono di marca interamente granata. La prima rete è di Zorzan all'8', la più veloce a trovare la rete dopo un corner ben battuto dalla destra. Al 20' ecco il raddoppio di marca Peruzzo che si inventa una punizione incredibile dai 25 metri beffando il portiere ospite. Quaranticinque minuti perfetti, meno per il gol subito all'imbrunire della prima frazione. Autrice del gol delle speranze del Ravenna è Giovagnoli che sfrutta il poco tempismo in uscita dell'estremo difensore granata.

Nel secondo tempo tanto equilibrio, ma è ancora il Citta al 75' a far saltare il banco. Contropiede perfetto delle granata e Meggiolaro deve solo infilare in gol il 3 a 1. C'è ancora tempo per il gol di Barbussi del Ravenna, a fissare sul definitivo 3 a 2 il risultato.

Tre punti fondamentali per le ragazze di Colantuono, chiamate la settimana prossima all'impegno quasi proibitivo in casa del Brescia. Al momento la classifica sorride alle granata, con 4 punti in 3 giornate, ma soprattutto il quinto posto in classifica con cui guardare con fiducia al futuro.