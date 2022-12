Serie B, Santo Stefano indigesto per il Cittadella, il Como vince e convince

Quanto manca Enrico Baldini. Sul Lago di Como è ancora notte fonda per il Cittadella. Quarta sconfitta consecutiva per i granata, questa volta nello scontro diretto con il Como. E se nell'aprile scorso il numero 92 , nativo di Massa, aveva risolto la sfida con una doppietta, questa volta il Cittadella resta a secco, fermo a 13 reti segnate, peggiore attacco del campionato. Una chiusura di girone d'andata disastrosa per gli uomini di Gorini, ancorati a quota 19 punti da 4 turni. La classifica fa molta paura e la sosta arriva al momento giusto. Per aggiustare le idee, per ritrovare un pizzico di autostima in vista della trasferta di Pisa al rientro il 15 gennaio. Ancora con Gorini in panchina? Al direttore generale Marchetti la risposta a questo quesito.

SCELTE OBBLIGATE, GOLAZO ARRIGONI. Gorini deve rinunciare agli squalificati Perticone in difesa e Danzi a centrocampo, spazio a Frare e Pavan. Panchina per Vita, con Cassandro nuovamente a destra e l'ennesima chance a Donnarumma a sinistra. Recupera per la panchina Beretta. Longo conferma la difesa a tre, con Vignali al posto di Faragò a destra. Al fianco di Cutrone gioca Cerri, preferito a Gabrielloni e Mancuso. Solo panchina per Fabregas. Poco meno di quattro minuti e la gara si sblocca. Cerri scarica di tacco per Arrigoni, che controlla e calcia di controbalzo colpendo il pallone con il collo esterno del piede. Il pallone sbatte sulla traversa e finisce alle spalle di un incolpevole - ed incredulo - Kastrati per il vantaggio dei padroni di casa.

VIGNALI SALVA IL COMO, EMBALO SPRECA. La reazione del Cittadella c'è. Vignali salva sulla linea su Antonucci al 15', Pavan sfiora l'eurogol di tacco con Ioannou che sparacchia in corner intorno alla metà della frazione. Nella prima mezz'ora il copione della sfida è quello ampiamente previsto alla vigilia. Entrambe le squadre si affidano al lancio lungo, con poco spazio al fraseggio. Asencio è chiuso nella morsa dei tre centrali comaschi, dall'altra parte meglio Cerri di Cutrone, quest'ultimo generoso e poco altro. Embalo conferma il suo momento no in fase realizzativa al 37', quando da due passi non riesce a girare in porta un perfetto cross dalla destra di Carriero. Il guineano cerca di farsi perdonare con una sforbiciata al 39', bella per i fotografi, ma non precisa.

SPRINT COMO, IL CITTA TREMA. Il Como riparte ad alta velocità, come nel primo tempo. Nei primi tre minuti della ripresa Binks si divora il raddoppio, Odenthal colpisce il palo su azione da calcio d'angolo. Il Cittadella resta in piedi e dopo gli spaventi alza il baricentro imponendo il suo ritmo sulla sfida. Agli uomini di Gorini, oltre al gol, manca l'ultimo passaggio, con Antonucci visibilmente appannato ed Embalo evanescente. Meglio Pavan, sempre puntuale a schermo della difesa e più propositivo rispetto al solito, ma di veri e propri pericoli per Ghidotti non ce ne sono.

L'EX CHE PUNISCE. Il quarto uomo Gariglio subentra per Guida, ma non è il solo subentrante ad incidere sulla gara. Mancuso, entrato al posto di Cerri, al 72' sfrutta una bella ripartenza condotta inizialmente da Cutrone e rifinita da Vignali, con un piatto destro in anticipo su Frare. Sipario calato sul match, i minuti restanti servono a poco. Il dato finale dei tiri totali è abbastanza emblematico: 18 per il Cittadella, 10 per il Como. Il mercato di gennaio saprà regalare a Gorini l'alter ego tanto agognato di Enrico Baldini?

Questo il tabellino della gara del Sinigaglia:

COMO-CITTADELLA 2-0

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Arrigoni al 4' p.t. (Co); Mancuso al 27' s.t. (Co)

COMO (3-4-1-2)

Ghidotti 6; Scaglia 6, Odenthal 6,5, Binks 6; Vignali 7,5 (dal 41' s.t. Faragò s.v.), Arrigoni 7 (dal 41' s.t. Fabregas s.v.), Bellemo 6, Ioannou 6; Blanco 5,5 (dal 12' s.t. Da Riva 6); Cerri 6,5 (dal 12' s.t. Mancuso 7), Cutrone 6 (dal 37' s.t. Gabrielloni s.v.)

PANCHINA Ambrosino, Ba, Bolchini, Cagnano, Celeghin, Delli Carri, Parigini, Vigorito

ALLENATORE M.Longo 6,5

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Cassandro 6 (dal 42' s.t. Mattioli s.v.), Frare 5, Visentin 5, Donnarumma 5; Carriero 5 (dal 16' s.t. Mazzocco 5,5), Pavan 6 (dal 33' s.t. Lores Varela s.v.), Branca 5,5 (dal 42' s.t. Mastrantonio); Antonucci 5,5; Embalo 4,5 (dal 16' s.t. Beretta 5,5), Asencio 5,5

PANCHINA Maniero, Manfrin, Felicioli, Dal Fabro, Ciriello, Vita

ALLENATORE E.Gorini 5,5

ARBITRO Guida 6,5 (dal 21' dirige Matteo Gariglio)

ASSISTENTI Di Iorio 6 - Valeriani 6

AMMONITI Visentin per gioco scorretto, Ghidotti per comportamento non regolamentare, dg Stefano Marchetti per proteste

NOTE Spettatori 2311, Abbonati 2360, Ospiti 128. Tiri in porta 6 (un palo)-1. Tiri fuori 4-17. In fuorigioco 0-0. Angoli 4-8. Recuperi: p.t. 0', s.t. 7'