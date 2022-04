Serie B, Como-Cittadella: Baldini fa magie e tiene viva la speranza playoff

Sul Lago di Como il Cittadella si risveglia e con una doppietta di Baldini piega la resistenza del Como, nella 34°giornata del campionato. Dopo sette giornate nuovamente tre punti. Due reti, una più bella dell'altra dell'ex prodotto del vivaio dell'Inter, tengono vive le speranze di playoff. Mister Gorini ci aveva visto giusto: la squadra dopo mercoledì con il Perugia è ripartita e i rimpianti aumentano per la luce spenta di quest'ultimo mese e mezzo. Ora c'è solo da sperare che domani tra Cremonese, Reggina e Pisa, qualcuna fermi le dirette rivali in classifica, permettendo di accorciare sul Frosinone ottavo in classifica.

LA CRONACA

Scelte sorprendenti quelle di Gorini in mezzo al campo, che premia il bel Lores Varela visto con il Perugia, con una maglia da titolare odierna. In attacco il trio Antonucci alle spalle di Beretta e Baldini. Como ultra offensivo sulla carta con Parigini a tutta fascia a sinistra, Ciciretti sulla trequarti e La Gumina e Gliozzi in avanti. L'approccio del Cittadella è pari pari quello di mercoledì, ma questa volta il gol sblocca match arriva presto. Vita sfonda sulla destra e scodella per Beretta appostato al centro dell'area di rigore. La sponda del puntero ex Ascoli è perfetta per Baldini, efficace con il suo piatto destro di controbalzo a freddare Gori. Nemmeno il tempo per esultare e Ciciretti pareggia subito i conti, al termine di un'azione manovrata meravigliosamente sulla destra da La Gumina. Il sinistro a giro dell'ex Benevento è un puro gioiello per gli esteti del gioco e imparabile per Kastrati. Al pari del secondo gol di giornata di Baldini al 35', una bordata dai 25 metri impossibile da prendere per Gori. Il primo tempo risulta molto vivace e divertente al Senigallia, con vari capovolgimenti di fronte e un Citta finalmente concreto.

Nella ripresa si riparte subito con il Como che si divora un'occasionissima per riequilibrare i conti. Parigini al 48' sbaglia, lanciato in corsa, la più comoda delle occasioni con un tiro che si perde alla sinistra di Kastrati. Passato lo spavento, il Citta continua a macinare gioco e preme alla ricerca del tris, anche se ancora Parigini al 58' va vicino al pareggio, con un bel fendente dai venti metri che si perde di poso sul fondo alla destra di Kastrati. Passano due minuti e Cagnano costringe al miracolo Kastrati, ancora su tiro dalla distanza e sul capovolgimento di fronte a Beretta manca solo l'ultimo controllo vincente per andare a battere in gol dopo una bellissima fuga sulla sinistra. Laribi cerca di imitare Baldini al 64', ma il suo tiro è centrale e Gori abbranca facilmente la sfera. Anche Nardi si aggiunge alla lista di quelli che ci provano dalla distanza, ma anche la sua mira fa difetto. Laribi al 69' pesca sul filo del fuorigioco Baldini, che di testa supera Gori, ma il pallone è fuori di pochissimo. E per pochi centimetri, due minuti dopo, non arriva la beffa del Como con Gabrielloni in anticipo su Perticone. Pallone fuori, altro sospiro di sollievo per il Cittadella. Parigini e Solini aiutano ancora di più il pomeriggio di Branca e compagni, facendosi sbattere fuori rispettivamente al 76' e all'88'. Tavernelli al 90' sbaglia un facile passaggio per smarcare Laribi solo davanti al portiere. Questa volta nessun fantasma, il Citta gestisce e torna prepotentemente in lotta playoff.

Ecco il tabellino della gara del Sinigaglia:

Como (3-4-1-2): Gori; Vignali, Solini, Cagnano; Bovolon (73' Peli), Arrigoni (63' Nardi), Bellemo (81' Kabashi), Parigini; Ciciretti (73' Blanco); Gliozzi, La Gumina (63' Gabrielloni). A disposizione: Facchin, Zanotti, Scaglia, Varnier, Kabashi, Bianco, Nardi, Peli, Gabrielloni, Iovine. All.: Gattuso

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Dal Fabro, Perticone, Donnarumma; Vita (76' Danzi), Branca, Lores Varela (61' Icardi); Antonucci (61' Laribi); Beretta (84' Tavernelli), Baldini. A disposizione: Maniero, Cassandro, Ciriello, Visentin, Danzi, Icardi, Mastrantonio, Laribi, Tavernelli, Thioune. All.: Gorini

Arbitro: Paterna (Di Monte-Trinchieri)

Reti: 13', 35' Baldini, 14' Ciciretti

Espulso: al 76' Parigini per doppia ammonizione, all'88' Solini per doppia ammonizione

Ammoniti: Perticone, Parigini, Solini, Donnarumma, Mattioli, Danzi