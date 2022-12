Serie B, Como-Cittadella: arbitra Guida il match salvezza del Sinigaglia

Trasferta di Santo Stefano delicatissima per il Cittadella in quel di Como. A dirigere lo scontro salvezza contro gli uomini di Longo sarà il signor Marco Guida di Torre Annunziata, match valevole per la 19°giornata di Serie BKT 2022/23 alle ore 16:00 domenica 26 dicembre al Sinigaglia di Como.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Di Iorio di Vco, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Valeriani di Ravenna. Quarto uomo il Sig. Gariglio di Pinerolo, con al V.A.R. Sig. Sig. Marini di Roma ed A.V.A.R. Sig. Paganessi di Bergamo.