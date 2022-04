Serie B, Como-Cittadella: arbitra la gara Paterna

Impegno in trasferta insidioso per gli uomini di Gorini contro il Como di mister Giacomo Gattuso. Sarà il Signor Daniele Paterna della sezione di Teramo a dirigere Como-Cittadella, gara valevole per la 34°giornata alle ore 14:00 sabato 9 aprile.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà la Sig.ra Di Monte di Chieti, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Trinchieri di Milano. Quarto uomo il Sig. Perenzoni di Rovereto, con al V.A.R. il Sig. Baroni di Firenze ed A.V.A.R. il Sig. Fabbri di Ravenna.