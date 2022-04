Serie B, Como-Cittadella: gli uomini scelti da Gattuso per la gara con i granata

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Parma, per il Como di Mister Gattuso è tempo di tornare in campo contro il Cittadella di mister Gorini alle ore 14:00 al Sinigaglia. Di seguito l’elenco dei convocati:

Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Alex Blanco, Edoardo Bovolon, Andrea Cagnano, Amato Ciciretti, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Ettore Gliozzi, Stefano Gori, Alessio Iovine, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Filippo Nardi, Vittorio Parigini, Lorenzo Peli, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Marco Varnier, Luca Vignali, Luca Zanotti.

Per quanto riguarda la probabile formazione, si va verso una conferma sostanziale degli 11 visti in campo contro i ducali. In porta ecco Facchin, mentre la difesa a 3 sarà composta da Vignali, Solini e Cagnano. In mezzo al campo il duo Arrigoni e Bellemo, mentre sugli esterni, ecco Iovine e Nardi. Di punta probabile il tandem di Cerri e La Gumina, con Gliozzi alle spalle.