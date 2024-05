Cittadella, un'altra beffa atroce! Goldaniga porta il Como a mezzo passo dalla serie A

Dopo Pietrelli, Goldaniga. Esattamente come quattro giorni fa contro la Feralpisalò, il Cittadella perde nei minuti di recupero e lascia probabilmente al Sinigaglia le speranze di lottare negli ultimi 180' per la zona playoff. Non basta uno delle migliori versioni dei granata della stagione per avere la meglio su un Como fortunato, che trova probabilmente il gol che valerà la Serie A con un difensore, Edoardo Goldaniga, arrivato sul mercato di gennaio dal Cagliari. Cittadella salvo matematicamente, ma quanti rimpianti per gli uomini di Gorini, padroni del campo per larghi tratti e puniti dalle individualità ed estemporaneità dei ragazzi del duo Roberts-Fabregas. Dopo sette gare il Cittadella cade nuovamente, ma se giocherà così anche nei 180' finali, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Il primo tempo

Gorini cambia ancora rispetto le ultime due sfide e propone un 3-5-2 molto abbottonato con le posizioni ad elastico di Tessiore e Carissoni sugli esterni in grado di regalare ampiezza o densità in mezzo a seconda dei flussi di possesso. Pioggia e tempo grigio sul lago di Como, ma il Citta nei primi 45' approccia bene la gara, nonostante la prima chance è di marca locale, con Cutrone che manca di un soffio il pallone su cross da sinistra di Da Cunha al 7'.

La squadra di Gorini è ben messa in campo e concede pochi spazi, dimostrando grande applicazione, ma soprattutto idee chiare nell'inaridire i Bellemo e Braunoder, capovolgendo il fronte rapidamente appoggiandosi prevalentemente su Carissoni. Il Como prova ad accellerare solo al nella fase centrale della gara prima sul'asse Gabrielloni-Da Cunha, con il rasoterra di quest'ultimo disinnescato in corner da Kastrati in uscita e poi è providenziale Pavan a chiudere ogni spiffero su Iovine.

Dalla mezz'ora in poi i ragazzi di Gorini prendono coraggio e ancora più campo, chiudendo la frazione in avanti. Al 33' Pittarello è bravissimo a lavorare un pallone eccellente tra Barba e Sala e girare sul primo palo con una bella stoccata che si perde di pochi centimetri sul fondo. Amatucci respinge una conclusione pericolissima dal limite del solito Da Cunha, mentre tra il 40' e il 43' il Cittadella getta al vento due occasioni ghiottissime per passare in vantaggio. La prima capita sulla testa di Magrassi impreciso dall'interno dell'area piccola, successivamente è Semper a dire di no sul piatto sporco di Angeli, con la difesa del Como decisamente poco puntuale nella risalita dell'area di rigore.

Il secondo tempo

La ripresa comincia come era terminata la prima frazione, con il Cittadella in avanti e a caccia del vantaggio. Protagonista? Sempre Pippo Pittarello, fermato al 47' e al 52' da uno straordinario Semper, che nega sempre la gioia della rete all'11 granata. Con il passare dei minuti la gara si cristallizza, sempre in bilico, con la squadra di Gorini ordinata e granitica nell'occupazione degli spazi e il Como che vive di fiammate individuali, sopratttutto quando Strefezza e Verdi entrano in azione.

Tra il 71' e il 73' arrivano le reti della gara. A sbloccare la partita, strameritatamente, è Pittarello, abile a sfruttare un verticalizzazione di Branca rifinita al meglio da Vita sulla destra e con il velo decisivo di Pandolfi per fare arrivare il pallone all'11 di Gorini, che con un po' di fortunata gonfia la rete. Quinta rete stagionale per il Pitta, che interrompe il digiuno 130 giorni dopo l'ultimo centro contro lo Spezia. Nemmeno il tempo di esultare che il Como con un assolo di Verdi trova il pareggio con un colpo da biliardo che bacia il palo e si perde alle spalle di Kastrati.

Dopo due minuti di fuoco, la controreazione del Cittadella è tutta sulla connection Carissoni-Pandolfi, ma la ginocchiata in corsa della punta napoletana si perde sul fondo. Il Como dal canto suo ci prova con Braunoder dalla distanza e sempre dalla distanza il vivace Da Cunha coglie il palo pieno al 79'. Pandolfi, ingresso in campo decisamente più positivo rispetto a quello con la Feralpisalò, all'81' non sorprende per poco Semper, mentre nel finale Roberts e Fabregas schierano un anacronistico 4-1-5. Sembra tutto inutile sino al 94'. Azione di calcio d'angolo confusa, Barba sul secondo palo rimette per Nsame. Kastrati nega la rete, ma sul tap in Goldaniga gonfia la rete e manda il Como a mezzo passo dalla serie A, gettando nello sconforto un Cittadella mai domo e decisamente più positivo rispetto le ultime partite.

Questo il tabellino della gara del Sinigaglia:



COMO-CITTADELLA 2-1

PRIMO TEMPO 0-0



MARCATORI Pittarello (Ci) al 26' s.t., Verdi (Co) al 28' s.t., Goldaniga (Co) al 49' s.t.



COMO (4-4-2)

Semper 7; Iovine 5,5, Goldaniga 6,5, Barba 5,5, Sala 5,5; Strefezza 6,5 (dal 40' s.t. Chajia s.v.), Bellemo 5,5 (dal 17' s.t. Baselli 5,5), Braunoder 6 (dal 40' s.t. Nsame s.v.), Da Cunha 6,5 (dal 40' s.t. Fumagalli s.v.); Cutrone 5 (dal 5' s.t. Verdi 7), Gabrielloni 5,5

PANCHINA Vigorito, Curto, Gioacchini, Odenthal, Abildgaard, Ioannou, Cassandro

ALLENATORE Roberts 5,5



CITTADELLA (3-5-2)

Kastrati 6; Angeli 6, Pavan 7, Sottini 6,5; Tessiore 6 (dal 21' s.t. Giraudo 6), Vita 6, Branca 6,5 (dal 38' s.t. Carriero s.v.), Amatucci 6,5, Carissoni 6,5 (dal 50' s.t. Maistrello s.v.); Pittarello 7, Magrassi 5 (dal 21' s.t. Pandolfi 6)

PANCHINA Maniero, Mastrantonio, Cassano, Saggionetto, Rizza, Djibril, Cecchetto

ALLENATORE Gorini 6,5



ARBITRO Cosso di Reggio Calabria 6

ASSISTENTI DI LINEA Mastrodonato 6 - Bitonti 6

AMMONITI Pavan (Ci), Bellemo (Co), Magrassi (Ci), Nsame (Co) per gioco scorretto, Kastrati (Ci) per comportamento non regolamentare, mister Gorini (allenatore Cittadella) per proteste

NOTE 7.153 spettatori cui 252 ospiti. Tiri in porta 9 (con un palo)-4, Tiri fuori 5-7. In fuorigioco 2-3. Angoli 4-7. Recuperi: p.t. 1', s.t. 5’