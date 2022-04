Serie B, Como-Cittadella: le decisioni del giudice sportivo

Squadra in casa

Squadra in casa Cittadella

Sono quindici gli squalificati dopo il trentatreesimo turno della Serie B BKT. Mister Gorini dovrà rinunciare a Nicola Pavan per squalifica, mentre avrà in diffida Kastrati, Perticone, Cassandro e Benedetti. Un squalificato in casa Como, Nicholas Ioannou.

Gli altri squalificati sono due per due turni ed entrambi del Cosenza, Camporese e Rigione, mentre gli altri sono tutti per un turno: Gondo e Zanimacchia (Cremonese), Larrivey (Cosenza), Lucca (Pisa), Schnegg, Awua e Kone (Crotone), Cistana (Brescia), Brosco (Vicenza), Dickmann (Spal) e Di Chiara (Reggina).